В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Мишустин назвал пять ключевых элементов цифровой архитектуры
На форуме Digital Almaty Михаил Мишустин обозначил пять основных компонентов, которые будут формировать мировую цифровую архитектуру будущего, включая сенсорные данные и кибербезопасность.
Председатель правительства назвал пять ключевых компонентов мировой цифровой архитектуры будущего, передает ТАСС.
Среди них данные, получаемые с сенсоров, которые помогают создавать виртуальные модели процессов и предприятий, а также надежные сети передачи, включая спутниковые системы, которые обеспечивают высокоскоростной доступ к интернету.
Мишустин подчеркнул значимость инфраструктуры обработки и хранения данных, которая должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей собственного производства.
Он также отметил, что будущее невозможно без облачных платформ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей.
Важной составляющей цифровой архитектуры премьер-министр назвал комплексные системы кибербезопасности. По его словам, они гарантируют устойчивость к атакам и защищают критически важную информационную инфраструктуру.
На том же форуме Мишустин рассказал о росте мощностей российских дата-центров и подчеркнул, что более половины серверов в этих центрах отечественного производства.
Он добавил, что значительно расширится сеть беспилотных грузоперевозок в стране и что 80% российских предприятий должны перейти на отечественное ПО к 2030 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин объявил об упрощении ввоза в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов на совещании со своими заместителями, также он призвал создать российский аналог App Store и Google Play, а ранее предостерег от «цифровой зависимости» России.