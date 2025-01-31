Мишустин назвал пять ключевых элементов цифровой архитектуры

Tекст: Александра Юдина

Председатель правительства назвал пять ключевых компонентов мировой цифровой архитектуры будущего, передает ТАСС.

Среди них данные, получаемые с сенсоров, которые помогают создавать виртуальные модели процессов и предприятий, а также надежные сети передачи, включая спутниковые системы, которые обеспечивают высокоскоростной доступ к интернету.

Мишустин подчеркнул значимость инфраструктуры обработки и хранения данных, которая должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей собственного производства.

Он также отметил, что будущее невозможно без облачных платформ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей.

Важной составляющей цифровой архитектуры премьер-министр назвал комплексные системы кибербезопасности. По его словам, они гарантируют устойчивость к атакам и защищают критически важную информационную инфраструктуру.

На том же форуме Мишустин рассказал о росте мощностей российских дата-центров и подчеркнул, что более половины серверов в этих центрах отечественного производства.

Он добавил, что значительно расширится сеть беспилотных грузоперевозок в стране и что 80% российских предприятий должны перейти на отечественное ПО к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин объявил об упрощении ввоза в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов на совещании со своими заместителями, также он призвал создать российский аналог App Store и Google Play, а ранее предостерег от «цифровой зависимости» России.