Суд обязал Google защитить ролики блогера Дубенской на YouTube

Tекст: Вера Басилая

Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к компании Google о защите исключительных прав на ее видеоролики, размещенные на платформе YouTube, передает РИА «Новости».

Суд постановил, что Google должна принять меры по недопущению неправомерного использования аудиовизуальных произведений Дубенской третьими лицами.

Валерия Дубенская обратилась в суд с целью защитить свои работы, включая такие ролики, как «Помидоры на закатку», «Утро на стройке» и «Чаек на крылечке». По ее мнению, Google, будучи информационным посредником, создавала условия для нарушения ее исключительных прав без согласия. Представитель Google в суде возражал, заявив, что платформа не контролирует размещение пользовательского контента и, следовательно, не несет ответственности за действия третьих лиц.

Судья, учитывая доводы обеих сторон, постановил, что исключительное право использования произведений принадлежит автору или правообладателю. Нарушение этих прав влечет ответственность при наличии вины. В результате, суд обязал Google предотвратить создание технических условий, позволяющих другим пользователям размещать видео Дубенской без ее согласия.

Ранее эксперты отметили, что YouTube претерпел значительные изменения, вызвавшие недовольство среди пользователей и авторов контента из-за проблем монетизации и модерации.

Российские правозащитники намерены обсудить защиту цифровых прав граждан и безопасность использования сервисов Google, поскольку компания прекратила юридическое присутствие в России в 2022 году.