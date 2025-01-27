У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Гендиректор «Белого Интернета» предложила Google обсудить цифровые права
Гендиректор «Белого Интернета» Сидоренко предложила совладельцу Google Грину обсудить цифровые права
Генеральный директор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко предложила провести открытый диалог о цифровых правах человека одному из владельцев Google Сергею Брину.
Гендиректор АНО «Белый Интернет» и член Совета по правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко обратилась к одному из владельцев Google Сергею Брину с предложением об открытой дискуссии по вопросам цифровых прав, передает РАПСИ.
Российские правозащитники намерены обсудить защиту цифровых прав граждан и безопасность использования сервисов Google в условиях, когда компания прекратила юридическое присутствие в России в 2022 году.
Сидоренко выразила обеспокоенность отсутствием регулирования деятельности Google в России и отказом компании сотрудничать с российскими судебными органами. Она предложила Брину обсудить эти вопросы не через призму штрафов, а с позиций гражданского общества, подчеркнув важность создания безопасного цифрового пространства.
«Свободе интернета угрожают очень могущественные силы по всему миру», – напомнила Сидоренко Брину его же слова, задав вопрос о том, почему технологические компании продолжают нарушать права человека.
Также она напомнила о блокировке аккаунтов по различным причинам и предложила обсудить это в любой удобной для Брина социальной сети.