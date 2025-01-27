Гендиректор «Белого Интернета» предложила Google обсудить цифровые права

Гендиректор «Белого Интернета» Сидоренко предложила совладельцу Google Грину обсудить цифровые права

Гендиректор АНО «Белый Интернет» и член Совета по правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко обратилась к одному из владельцев Google Сергею Брину с предложением об открытой дискуссии по вопросам цифровых прав, передает РАПСИ.

Российские правозащитники намерены обсудить защиту цифровых прав граждан и безопасность использования сервисов Google в условиях, когда компания прекратила юридическое присутствие в России в 2022 году.

Сидоренко выразила обеспокоенность отсутствием регулирования деятельности Google в России и отказом компании сотрудничать с российскими судебными органами. Она предложила Брину обсудить эти вопросы не через призму штрафов, а с позиций гражданского общества, подчеркнув важность создания безопасного цифрового пространства.

«Свободе интернета угрожают очень могущественные силы по всему миру», – напомнила Сидоренко Брину его же слова, задав вопрос о том, почему технологические компании продолжают нарушать права человека.

Также она напомнила о блокировке аккаунтов по различным причинам и предложила обсудить это в любой удобной для Брина социальной сети.