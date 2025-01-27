Эксперты: YouTube перестал быть платформой для креативности

Эксперты: Изменения на YouTube вызывают недовольство у пользователей и авторов

Как сообщает CLRN, платформе YouTube пришлось столкнуться с неоднозначной реакцией после изменения алгоритмов в 2019 году. Это изменение стимулировало опубликование видео с высоким уровнем вовлеченности и долгим временем просмотра, что привело к росту популярности провокационного контента с кликбейт-заголовками. В результате создалась негативная атмосфера как для зрителей, так и для авторов, что вызывает недовольство с обеих сторон.

Монетизация на YouTube стала спорным вопросом для многих авторов. Партнерская программа платформы больше не гарантирует стабильного дохода, и лишь немногие из создателей могут рассчитывать на значительную прибыль. В России ситуация осложняется тем, что Google отключил монетизацию для российских авторов. Этот шаг еще больше усиливает разочарование создателей, которые испытывают давление от алгоритмов, вынуждающее их создавать однотипные видео.

Кроме того, платформа подверглась критике за культуру отмены, когда авторы подвергаются общественной критике за старые высказывания. Это создает атмосферу страха и самоцензуры среди создателей, которые опасаются негативной реакции аудитории.

«YouTube популярен в мире, но и опасен,» – заявил заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, отметив, что платформа не стремится решать проблемы с безопасностью и предвзято модерационирует контент.

«Например, YouTube не желает исполнять требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента. Но безобидный контент, правдивую информацию он регулярно удаляет. Для повышения своей безопасности российским пользователям стоит обратить свое внимание на отечественные видеохостинги. Они серьезно подходят к модерации контента, уважают требования российского законодательства, предлагают большое количество интересного и полезного видео на различные темы», – сказал он.

Эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» и блогер Илья Гогуа добавил, что алгоритмы YouTube побуждают авторов создавать однообразные ролики, что подрывает креативность и ценность платформы.

Он отметил, что на YouTube наблюдается предвзятая модерация, когда удаляются каналы российских СМИ и авторов, но противоправный контент свободно распространяется.

В то же время Гогуа приветствовал развитие отечественных видеохостингов, которые строго следуют российскому законодательству и обеспечивают безопасную онлайн-среду для пользователей.

«Наши платформы нацелены на обеспечение безопасной онлайн-среды для пользователей. Для этого они строго следуют требованиям российского законодательства и постоянно улучшают свои механизмы киберзащиты», – отметил эксперт.