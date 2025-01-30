Главный священник СВО заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине

Главный священник СВО Василенков заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил участие ведущего военного психолога США Дэйва Гроссмана в обучении украинских военных, которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса», передает РИА «Новости». Василенков подчеркнул, что такая подготовка является частью целенаправленной политики, основанной на неоязыческой идеологии.

По словам Василенкова, идеология неоязычества опасна тем, что она способствует воспитанию таких «воинов-зверей». Вопрос, по его мнению, заключается в том, как противостоять этому: не уподобляться им, а оставаться верными свету.

«Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов», – сказал он.

Ранее Василенков рассказал, что в день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского.