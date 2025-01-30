Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Главный священник СВО заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине
Главный священник СВО Василенков заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине
Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине «воинов-зверей» с рефлекторной способностью убивать.
Он отметил участие ведущего военного психолога США Дэйва Гроссмана в обучении украинских военных, которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса», передает РИА «Новости». Василенков подчеркнул, что такая подготовка является частью целенаправленной политики, основанной на неоязыческой идеологии.
По словам Василенкова, идеология неоязычества опасна тем, что она способствует воспитанию таких «воинов-зверей». Вопрос, по его мнению, заключается в том, как противостоять этому: не уподобляться им, а оставаться верными свету.
«Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов», – сказал он.
Ранее Василенков рассказал, что в день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского.