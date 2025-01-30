Задержанная за дебош в аэропорту Камчатки женщина покусала двух полицейских

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она вела себя агрессивно и сопротивлялась при задержании, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Ее доставили в дежурную часть, где она продолжала буйствовать, оскорбляя сотрудников полиции, стучала по мебели. Женщина порвала протокол о направлении на медицинское освидетельствование и даже покусала двух полицейских.

Медицинское освидетельствование показало наличие 1,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе женщины. В отношении нее составлены административные протоколы по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета для принятия процессуального решения.

До вытрезвления женщина была помещена в специальный приемник.

Ранее в январе самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Казани из-за буйного пассажира на борту.