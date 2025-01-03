Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Вайдель подтвердила участие в дискуссии с Маском в соцсети
Алис Вайдель примет участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января
Алис Вайдель, сопредседатель «Альтернативы для Германии», подтвердила свое участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января в социальной сети.
Как сообщает ТАСС, лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель подтвердила участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском, которая состоится 9 января. Вайдель отметила, что беседа начнется в 19:00 по местному времени и выразила надежду на широкий интерес аудитории.
Илон Маск ранее неоднократно заявлял о своей поддержке АдГ. В статье, опубликованной в Welt am Sonntag, он выразил мнение, что Германия находится на грани экономического и культурного коллапса, отметив, что АдГ является последней надеждой для страны. Это заявление вызвало негативную реакцию у других немецких партий, которые считают призывы Маска к поддержке АдГ вмешательством в предвыборную кампанию.
Власти Германии также осудили Маска за публичные заявления, поддерживающие АдГ. Представитель правительства Кристиан Хоффман назвала это попыткой вмешательства в политику страны. АдГ считается правопопулистской партией, и другие немецкие политические силы отказываются от возможного сотрудничества с ней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию». Мультимиллиардер Илон Маск продолжает пугать своих врагов ростом своего влияния в мировой политике и поддержка партии «Альтернатива для Германии» вызвала крупный скандал. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Германии снизился до 31%, тогда как уровень поддержки Социал-демократической партии Германии немного вырос.