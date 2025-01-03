Вайдель подтвердила участие в дискуссии с Маском в соцсети

  • Новость часаБербок призвала «убрать базы России из Сирии»
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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске
    Маск призвал британского премьера уйти в отставку из-за сексуальных преступлений
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    3 января 2025, 23:19 • Новости дня

    Вайдель подтвердила участие в дискуссии с Маском в соцсети

    Алис Вайдель примет участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Алис Вайдель, сопредседатель «Альтернативы для Германии», подтвердила свое участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском 9 января в социальной сети.

    Как сообщает ТАСС, лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель подтвердила участие в онлайн-дискуссии с Илоном Маском, которая состоится 9 января. Вайдель отметила, что беседа начнется в 19:00 по местному времени и выразила надежду на широкий интерес аудитории.

    Илон Маск ранее неоднократно заявлял о своей поддержке АдГ. В статье, опубликованной в Welt am Sonntag, он выразил мнение, что Германия находится на грани экономического и культурного коллапса, отметив, что АдГ является последней надеждой для страны. Это заявление вызвало негативную реакцию у других немецких партий, которые считают призывы Маска к поддержке АдГ вмешательством в предвыборную кампанию.

    Власти Германии также осудили Маска за публичные заявления, поддерживающие АдГ. Представитель правительства Кристиан Хоффман назвала это попыткой вмешательства в политику страны. АдГ считается правопопулистской партией, и другие немецкие политические силы отказываются от возможного сотрудничества с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию». Мультимиллиардер Илон Маск продолжает пугать своих врагов ростом своего влияния в мировой политике и поддержка партии «Альтернатива для Германии» вызвала крупный скандал. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Германии снизился до 31%, тогда как уровень поддержки Социал-демократической партии Германии немного вырос.

    1 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение транзита газа через Украину стало шоком и ударом для стран Евросоюза, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

    Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    3 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Япония не смогут претендовать на пост постоянных членов Совбеза ООН, это очевидный факт, заявил в интервью телеканалу «Россия 24». постпред России при ООН Василий Небензя.

    Василий Небензя заявил, что реформа Совета безопасности ООН – сложный процесс, который требует времени и усилий. По его словам, Россия не видит перспектив для Германии и Японии стать постоянными членами Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Юбилей организации – это повод оглянуться и посмотреть в будущее. Реформа Совета безопасности – это кропотливая работа, которую невозможно подогнать под знаковую дату», – заявил Небензя.

    В январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза, однако Небензя подчеркнул, что многие предложения, включая те, которые исходят от стран-членов, нереалистичны и непрактичны.

    «Германии и Японии не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального», – заявил российский дипломат.

    Ранее в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии.

    Также сообщалось, что реформа Совбеза ООН неизбежна после окончания СВО.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства в рядах ВСУ. Так Киев пытается купировать риски, которые несет возможный выход российских сил на границу Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Онуфриенко. Ранее СВР сообщила, что в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ.

    «Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

    «Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более, Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

    «Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

    «Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

    «Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.

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    3 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

    Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

    Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

    Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

    Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.

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    3 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

    Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

    В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

    Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

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    3 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Бербок призвала «убрать базы России из Сирии»

    Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.

    Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.

    Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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    3 января 2025, 05:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

    Bloomberg сообщило о достижении максимума цен на газ в Европе с октября 2023 года

    Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские цены на газ достигли наибольших значений с октября 2023 года, превысив 50 евро за мегаватт-час из-за прекращения транзита российского газа через Украину, перебоев на норвежском предприятии Hammerfest LNG и суровых морозов в ряде стран, сообщило Bloomberg.

    По данным Gas Infrastructure Europe, темпы использования запасов газа в Европе достигли максимума с 2021 года. К 31 декабря 2024 года уровень газохранилищ в Европе снизился на 25% по сравнению с пиковыми значениями, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Несмотря на отсутствие угрозы дефицита, европейские страны могут столкнуться с трудностями при восполнении запасов к следующему отопительному сезону.

    Эксперты подчеркивают, что Европе придется конкурировать за сжиженный природный газ с азиатскими странами в летние месяцы. Высокие цены на газ создают давление на энергетический рынок, усиливая его нестабильность.

    Как следует из данных лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину скромно выросли, приблизившись к отметке 530 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа в Европу, и страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Хотя повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились, в Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

    В первом квартале 2024 года газовые цены на европейском рынке составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, в третьем – 455 долларов, в четвертом – 480 долларов. В конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    3 января 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ

    Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе Ливельсбергер оказался членом обучающего ВСУ подразделения армии США

    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ
    @ Tan Jingjing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине». Также в соцсетях есть фото Ливельсбергера в футболке с украинским лозунгом.

    «Он находился в одобренном отпуске из Германии, где служил в десятой группе специального назначения. Ранее он также служил в Национальной гвардии и армейском резерве», – приводит слова шерифа РИА «Новости».

    Указанная группа находится под контролем командования специальных операций США и занимается подготовкой украинских военных.

    На фотографиях в соцсетях Ливельсбергер был замечен в одежде с нацистской проукраинской символикой, включая футболку с лозунгом «Слава Украине» (считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций).

    По информации Associated Press, Ливельсбергер «служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине». Также он служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Однако агентство не уточняет в какие годы он служил в той или иной стране.

    «Мы также выяснили, что подозреваемый получил огнестрельное ранение в голову до детонации в автомобиле», – сообщил Макмахилл. Он уточнил, что «один из пистолетов был найден у ног» Ливельсбергера внутри машины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck перед отелем Trump International Hotel. Подозреваемым в подрыве Tesla Cybertruck оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в армии США.


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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    1 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Фицо предупредил о тяжелых последствиях для ЕС без газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо выступил с видеообращением, в котором предостерег об угрозах для Евросоюза в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, передает RT. В своем выступлении он отметил, что это решение окажет значительное влияние на страны ЕС.

    «Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», – подчеркнул Фицо.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Ранее в словацком министерстве экономики заявили, что Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен.

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    3 января 2025, 17:05 • Новости дня
    Аналитик предупредил о сложностях Украины после прекращения транзита газа в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Александр Меркурис заявил о возможных проблемах Украины из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что может создать трудности для Киева и Европы в целом.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала «The Duran» высказал мнение, что Украина окажется в затруднительном положении из-за прекращения транзита газа в Европу. Как передает РИА «Новости», Меркурис подчеркнул, что до этого ЕС закупал российский газ для Украины, которая могла откачивать из трубопровода нужный ей объем, оплаченный Евросоюзом. В связи с прекращением поставок по трубопроводам из России Украина лишается такой возможности.

    Меркурис также выразил сомнения в способности ЕС поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ) из-за его высокой стоимости и неподходящей инфраструктуры на Украине. В среду Газпром объявил о прекращении подачи газа через Украину, сославшись на отказ Киева продлевать транзитное соглашение. В 2022 году было поставлено по этому маршруту около 15 млрд кубометров газа, что составило 4,5% от потребления в ЕС.

    Газпром заявил, что не имеет технической и юридической возможности продолжать транзит через Украину с 1 января 2025 года. Единственным источником российского газа для Европы остается «Балканский поток», который обеспечивает поставки в несколько стран.

    Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Между тем, цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отсутствие российского газа изменит Европу.

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    3 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Импорт российского урана в Германию увеличился на 70% в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана почти на 70%, достигнув объема в 68,6 тонны, что подтверждено данными Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, сообщил журнал Der Spiegel.

    Импорт российского урана в Германию в 2024 году увеличится почти на 70% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности будет ввезено не менее 68,6 тонны урана. Эти данные предоставило Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Уран будет направлен на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels в городе Линген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. ANF является дочерней структурой французской компании Framatome.

    Издание также отмечает, что федеральное Министерство охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии подтвердило данные регионального ведомства. В ведомстве пояснили, что в данный момент «нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях».

    В мае 2023 США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов.

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    3 января 2025, 19:25 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких

    Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заболела воспалением легких

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января.

    Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и будет отсутствовать на работе в течение первых двух недель января, передает ТАСС. Представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил агентству PAP, что у фон дер Ляйен диагностировано сильное воспаление легких.

    Из-за болезни фон дер Ляйен запланированное заседание Еврокомиссии в Гданьске, которое должно было состояться 9-10 января, будет перенесено на более поздний срок. Это решение принято в связи с необходимостью лечения и восстановления председателя ЕК.

    Также Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на церемонии начала польского председательства в ЕС, которая запланирована на 3 января в Варшаве.

    Отметим, чтоо ранее Польша отозвала приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе после предоставления Венгрией убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому.

    В конце прошло года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным, и он продолжит работать с ограничениями до полного выздоровления.

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    3 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Компьютерные системы полиции Германии вышли из строя в аэропортах

    Компьютерные системы полиции Германии вышли из строя во всех аэропортах страны

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии произошел сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции, что парализовало контроль въезда в страну во всех аэропортах и создало длинные очереди, сообщила газета Bild со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

    Компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя во всех аэропортах страны, передает ТАСС. Это создало значительные трудности для сотрудников, осуществляющих контроль над въездом в страну. Представитель федеральной полиции сообщил, что из-за сбоя многим приходится выполнять работу вручную.

    Проблемы с системами затронули аэропорты по всей Германии, включая Дюссельдорф, где наблюдаются особенно большие очереди. По информации телерадиокомпании WDR, пассажиры в секторе безопасности вынуждены ждать около двух часов. Особые сложности возникли у пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону, которым временно невозможно пройти контроль.

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