Вице-канцлер Хабек заявил о необходимости увеличить военные расходы Германии до 3,5% ВВП

Tекст: Мария Иванова

Хабек выступил за существенное увеличение военных расходов страны, передает ТАСС. Он предложил тратить на оборону около 3,5% от ВВП, ссылаясь на расчеты экспертов. Хабек считает, что такие меры помогут обеспечить мир на континенте и предотвратить возможные военные конфликты.

На 2024 год оборонный бюджет Германии составляет около 52 млрд евро. Однако министр обороны Борис Писториус высказал мнение, что для устранения всех недостатков в обороне необходимо ежегодно выделять до 90 млрд евро.

Ранее канцлер Олаф Шольц отметил, что за последние семь лет расходы на оборону в Германии удвоились, и впервые в этом году они достигли 2% от ВВП.

Хабек, представляющий партию «Зеленых», стал одним из политиков, призывающих к увеличению оборонных расходов, что подчеркивает серьезность проблемы безопасности для Германии. По его мнению, страна должна практически удвоить свои текущие расходы на оборону, чтобы соответствовать вызовам времени и обеспечить стабильность в Европе.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие предприятия столкнулись с серьезными трудностями из-за экономической политики страны.

Между тем премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил газете Bild, что выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера является насмешкой над немецкими избирателями и экономической катастрофой.