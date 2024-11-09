  • Новость часаМВД: Иностранцы, не принесшие присягудо 22 ноября лишатся гражданства России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «По большому счету я выжил чудом»
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо
    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    13 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    29 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 16:28 • Новости дня

    Премьер Баварии раскритиковал выдвижение Хабека в канцлеры

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил газете Bild, что выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера является насмешкой над немецкими избирателями и экономической катастрофой.

    По его словам, Хабек, будучи ответственным за экономические трудности и спад промышленности, не должен претендовать на такую высокую должность, передает РИА «Новости».

    «Тот факт, что «зеленый» министр экономики, ответственный за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявил себя кандидатом в канцлеры, является насмешкой над избирателями», – заявил Зедер.

    Кроме того, премьер-министр Баварии категорически отверг возможность коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с партией «Зеленых», отметив, что никто из тех, кто виновен в текущем экономическом провале, не должен входить в состав нового федерального правительства.

    Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера от партии «Зеленых». До этого действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага из-за раскола в коалиционном правительстве, что может привести к проведению досрочных выборов в Германии в марте.

    9 ноября 2024, 02:44 • Новости дня
    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России

    Bild: Президент Германии разозлился после критики за «Северный поток – 2» на мероприятии в Берлине

    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер разозлился после критики писателя Марко Мартина, касающейся его поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ, сообщило Bild.

    Как отметили журналисты, инцидент произошел в Берлине на мероприятии, приуроченном к 35-летию падения Берлинской стены, передает ТАСС.

    По словам очевидцев, Штайнмайер выглядел взволнованным и пытался сдерживать эмоции во время речи писателя Мартина, в ходе которой он обвинил экс-главу МИД ФРГ в поддержке проекта, который, по его мнению, был ошибкой.

    В интервью изданию «t-online» Мартин заявил, что после официальной части мероприятия Штайнмайер утратил самообладание и подошел к нему с претензиями. «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», – сказал Мартин.

    Писатель отметил, что президент Германии спросил, доставляет ли ему удовольствие дискредитировать политиков. В ответ на это представитель Штайнмайера подчеркнула, что беседа Штайнмайера и Мартина прошла в конструктивном русле, несмотря на разницу в позициях.

    Ранее в Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2».

    Накануне Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов (СвДП), включая министра финансов Кристиана Линднера

    Коментарии (8)
    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 00:40 • Новости дня
    Правящая коалиция распалась в Германии

    Шольц объявил о распаде правящей коалиции в Германии и возможных досрочных выборах

    Правящая коалиция распалась в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Он обвинил министра финансов Кристиана Линднера в «мелкобуржуазной партийной тактике».

    Шольц заявил о распаде коалиции со Свободной демократической партией Линднера и сообщил, что больше не видит основы для сотрудничества. «Линднер слишком часто обманывал мое доверие», – приводит его слова ТАСС.

    Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, голосование пройдет 15 января. «Это позволит членам Бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», – заявил он. Выборы могут состояться не позднее конца марта, передает РИА «Новости».

    Говоря о международной ситуации, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, Шольц назвал безответственным отказ от «решения или компромиссного предложения». Он заявил, что не собирается «этого терпеть».

    Шольц обвинил Линднера в том, что во время совместного правления тот заглушал компромиссы публичными спорами, ненадлежащим образом блокировал законы и «слишком часто придерживался мелкобуржуазной партийной тактики».

    Шольц намерен провести переговоры с кандидатом на пост канцлера от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем. Шольц собирается предложить Мерцу сотрудничество в поиске решения по укреплению экономики и обороны, так как экономика, по словам канцлера, не может ждать, пока пройдут новые выборы.

    О распаде коалиции также сообщил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых»: «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства »Светофора». Хабек добавил, что теперь путь для упорядоченного проведения новых выборов будет быстро открыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера. Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»

    Политолог Рар связал распад правящей коалиции Германии с победой Трампа

    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти ФРГ ради поддержки Киева готовы печатать деньги и отменить действующий закон, запрещающий брать новые долговые обязательства. Но министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии объявил о распаде правящей коалиции.

    «Евросоюз в целом и Германия в частности связывали процветание Европы и «спасение» демократии с победой Камалы Харрис, а она с треском проиграла. Сейчас в Брюсселе и Берлине паника. Об этом свидетельствует реакция в правительстве ФРГ», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, развал «светофорной» коалиции и победа Дональда Трампа – события напрямую связанные.

    «В первую очередь немцы испугались, что республиканец остановит войну разделом Украины. Для правительства Германии победа России в конфликте неприемлема, и Берлин полностью исключает такой вариант. Для немецких правящих элит военная и экономическая помощь Киеву безальтернативна», – подчеркнул эксперт.

    «Власти готовы печатать и печатать новые деньги, а также ради поддержки Украины отменить действующий закон, запрещающий Германии брать новые долговые обязательства», – уточнил собеседник. Рар объясняет: немецкие элиты боятся, что победа России укрепит геополитические позиции Москвы, а это якобы станет кошмаром, особенно для партии «Зеленых».

    На этом фоне министр финансов Германии Кристиан Линднер отказался давать согласие на запуск печатного денежного станка, что и спровоцировало скандал в Берлине, напомнил политолог. «Линднер твердо выступил за экономию денег и резкое сокращение затрат в бюджете, в том числе в военной сфере. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в Германии самое позднее в январе состоятся выборы парламента и канцлера. «Шольц уйдет, а его место займет лидер ХДС Фридрих Мерц. Он в основном продолжит нынешний курс страны. Изменения коснутся миграционной политики и произойдет сокращение в социальной сфере», – считает политолог.

    Что касается Украины, то Мерц обещает поддерживать ее «до победы», продолжил он. «Проблемой станут США, которые точно изменят курс на украинском треке. Ведь в Вашингтоне, в отличие от ФРГ, умеют считать деньги и экономить, когда это нужно. Германия останется единственной страной, которая по чисто моральным соображениям будет продолжать поддерживать Киев оружием и деньгами», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии уволил министра финансов Кристиана Линднера. «Я чувствую себя обязанным сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам нужно эффективное правительство, обладающее силой принимать необходимые решения для нашей страны», – заявил Олаф Шольц. Он обвинил Линднера в том, что тот «слишком часто не оправдывал его доверие» и «отвергал компромиссы». Он также раскритиковал лидера СвДП за большую озабоченность «выживанием своей партии».

    Увольнение произошло после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.

    Позже вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции. Он обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Киеву. Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он. Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    В свою очередь Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «Зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения. «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, о том, что «светофорная» коалиция в ФРГ стоит на грани распада, сообщалось в конце октября. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто претендует на победу в случае проведения досрочных выборов в Бундестаг и что это будет означать для кризиса на Украине.

    Коментарии (7)
    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2024, 19:20 • Новости дня
    Президент Германии отправил в отставку трех министров от СвДП
    Президент Германии отправил в отставку трех министров от СвДП
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов (СвДП), включая министра финансов Кристиана Линднера, сообщает издание Spiegel.

    Штайнмайер отстранил от должности трех министров из партии свободных демократов (СвДП): главу Минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер. Это решение стало ответом на просьбу канцлера Олафа Шольца, который подчеркнул необходимость данного шага для предотвращения ущерба стране, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, президент Штайнмайер назначил Йорга Кукиса, который ранее был советником канцлера Олафа Шольца, на пост главы Минфина, о чем проинформировало издание Welt.

    Ранее Шольц сообщил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера для предотвращения ущерба стране.

    Шольц провел экстренные переговоры с лидерами Социал-демократической партии из-за разногласий в правящей коалиции, чтобы найти общий подход к экономическому кризису.

    Коалиционное правительство Германии распалось после отказа главы Минфина Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины

    Шольц в связи с распадом правящей коалиции заявил о способности Германии финансировать соцсферу и поддерживать Украину

    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является сильной страной, ей не нужно выбирать между инвестициями в социальную сферу и поддержкой Украины, заявил канцлер Олаф Шольц. При этом отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Шольц потребовал отмены «долгового тормоза».

    Шольц заявил, что «не готов финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода». По его словам, «и то, и другое должно быть – безопасность и сплоченность». Он отказался «ставить граждан перед выбором», заявив, что подобное «либо-либо является ядом».

    Канцлер полагает, что опасно выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержку Украины, либо инвестиции в будущее Германии». «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия – сильная страна», – приводит его слова ТАСС.

    Комментируя отставку Линднера, Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины. Однако «министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», сказал Шольц.

    В свою очередь, Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения.

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. «Тормоз» с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера, Свободной демократической партии Германии, сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера. После этого было объявлено о распаде правящей коалиции. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек («зеленые») обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 17:20 • Новости дня
    Шольца обвинили в увеличении долга Германии под предлогом помощи Украине

    Министр финансов Линднер: Шольц использует Украину для увеличения долга Германии на 15 млрд евро

    Шольца обвинили в увеличении долга Германии под предлогом помощи Украине
    @ Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уходящий в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 миллиардов евро.

    Министр финансов Германии от СвДП Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц использует тему поддержки Украины как предлог для увеличения государственного долга на 15 млрд евро, передает РИА «Новости». По словам Линднера, это решение связано с желанием избежать принятия непопулярных мер. Министерство финансов планирует приостановить действие «долгового тормоза», что, по мнению Линднера, является нарушением законодательства.

    На заседании коалиционного комитета Шольц предложил увеличить помощь Украине на 3 млрд евро, одновременно увеличив заимствования. Однако Линднер считает, что для поддержки Украины не требуется дополнительных средств, а необходимо принять решение об отправке ракет Taurus. Линднер считает, что досрочные выборы помогут улучшить ситуацию в Германии и не нарушать финансовые обязательства. Он видит это как способ избежать одобрения увеличения дефицита госбюджета, что могло бы противоречить его обязанностям как министра финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, так как считает это необходимым для предотвращения ущерба стране, позднее стало известно о назначении Йорга Кукиса на пост министра финансов ФРГ.

    Коментарии (17816)
    9 ноября 2024, 14:46 • Новости дня
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство Германии в Грузии в связи с 35-летием падения Берлинской стены разместило в соцсетях пост, который вызвал неоднозначную реакцию в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    В частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.

    «Свобода не приходит сама», – отметило посольство.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

    Она в интервью телекомпании «Рустави-2» напомнила отношение к евреям в фашистской Германии, отметив, что Грузия всегда была толерантным и демократичным государством.

    Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».

    Посол Германии в Грузии Питер Фишер регулярно критикует власти Грузии.

    В социальных сетях пользователи предлагают вызвать посла Германии в МИД Грузии и выразить протест.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил часть европейских политиков в распространении дезинформации во вред Грузии. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен заниматься проблемами своей страны, а не грузинскими.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Шольц попросил президента Германии об отставке министра финансов Линднера
    Шольц попросил президента Германии об отставке министра финансов Линднера
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, так как считает это необходимым для предотвращения ущерба стране.

    «Я попросил федерального президента об отставке министра финансов», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что его «вынудили сделать этот шаг» для предотвращения ущерба стране. Он сказал, что Германия нуждается в правительстве, способном к переговорам и принятию необходимых решений.

    Вечером была запланирована встреча правительственной коалиции в составе Шольца, Линднера и министра экономики Роберта Хабека для обсуждения госбюджета на следующий год.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что президент Германии ведет переговоры с Шольцем и претендентом на пост канцлера Фридрихом Мерцем. Обсуждаются возможные последствия споров в коалиции, включая досрочные выборы и правительство меньшинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию Линднера, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Власти Германии собрались ввести «новую военную службу»

    Правительство Германии одобрило изменения в законодательстве для введения новой необязательной военной службы

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Германии утвердило изменения в законодательстве, вводящие новую необязательную военную службу продолжительностью от шести до 23 месяцев, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

    «Правительство ФРГ сегодня приняло решение ввести новую военную службу. Исходя из текущей ситуации с угрозами, выносливость личного состава бундесвера должна быть гарантирована сильным и достаточно укомплектованным резервом», – сказал Хебештрайт.

    По словам Хебештрайта, новая военная служба будет необязательной и может длиться от шести до 23 месяцев. Основной целью является увеличение числа резервистов, что позволит повысить устойчивость и боеготовность вооруженных сил Германии, передает ТАСС.

    Также представитель кабмина отметил необходимость восстановления и модернизации системы военного учета и контроля. В рамках этой реформы планируется проведение обязательного опроса 18-летних мужчин об их готовности к службе, образовании и квалификациях. Женщины смогут добровольно участвовать в онлайн-анкетировании и изъявлять желание поступить на службу в вооруженные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задумались о возвращении всеобщей воинской обязанности. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, и с тех пор в стране возможна только служба по контракту. Писториус назвал ошибкой отмену призыва. Весной Писториус озвучил предложения по реформированию военной службы в стране.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2024, 17:52 • Новости дня
    В ФРГ задержали американца за шпионаж в пользу Китая

    Американец задержан в Германии за передачу военных данных США Китаю

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии арестовали американца по подозрению в шпионаже в пользу Китая, Мартин Д. был задержан во Франкфурте-на-Майне по ордеру Федерального суда, выданному 30 октября 2024 года.

    В квартире задержанного проводится обыск. передает ТАСС. Генпрокуратура заявляет, что Мартин Д. согласился стать агентом для иностранной разведки. Он ранее работал на вооруженные силы США в Германии. В 2024 году Мартин Д. предложил китайским государственным органам передать конфиденциальную информацию, которую он получил в ходе службы.

    В ведомстве также сообщили, что задержанный получил доступ к секретной информации благодаря своей позиции в вооруженных силах США. Обстоятельства, которые привели к его аресту, остаются под следствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство государственной безопасности Китая раскрыло крупное дело о шпионаже, связанное с вербовкой британской службой MI6 двух сотрудников центральных государственных органов КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, находящимся с визитом в Китае. Китай объявил демарш Германии в связи с беспочвенными обвинениями Пекина в шпионаже.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2024, 09:27 • Новости дня
    В Германии потребовали от властей подсчитать затраты на визит Зеленского

    В Германии потребовали от властей подсчитать затраты на визит Зеленского в октябре

    Tекст: Александра Юдина

    Член Бундестага Рене Бохманн от партии «Альтернатива для Германии» запросила подсчитать стоимость визита Владимира Зеленского, включая убытки от транспортных сбоев.

    Бохманн обратилась к правительству Германии с просьбой подсчитать стоимость октябрьского визита Зеленского в Берлин, который, по ее мнению, вызвал значительные убытки для немецких налогоплательщиков из-за мер безопасности и нарушений в работе общественного транспорта, передает «Лента.ру».

    Правительство Германии отказалось удовлетворить запрос депутата. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн подчеркнула, что такие затраты невозможно количественно оценить. Она отметила, что ущерб от подобных мер не поддается точному учету в рамках запрашиваемого формата.

    Напомним, после поездки Зеленского в Берлин канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу Украине пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, в то время как депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о назначении Йорга Кукиса министром финансов ФРГ

    DW: Йорг Кукис станет новым министром финансов Германии

    Стало известно о назначении Йорга Кукиса министром финансов ФРГ
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии, подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Кукис, который в настоящее время является госсекретарем в ведомстве федерального канцлера, был советником Олафа Шольца по экономическим вопросам и финансам, передает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    Он играл значительную роль в подготовке документов для саммитов «Большой семерки» и «двадцатки». Кукис отвечал за согласование формулировок заключительных договоренностей на этих международных встречах. Его опыт и знание экономических процессов сделали его ключевой фигурой в команде Шольца.

    Ранее Шольц сообщил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера для предотвращения ущерба стране.

    Шольц провел экстренные переговоры с лидерами Социал-демократической партии из-за разногласий в правящей коалиции, чтобы найти общий подход к экономическому кризису.

    Коалиционное правительство Германии распалось после отказа главы Минфина Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год.

    Коментарии (2)
    Главное
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов
    WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS
    Космонавт Федяев рассказал о «заразных снах» на орбите
    Стало известно о строительстве «кузнечика» для Амур-СПГ
    Водитель автобуса разгромил автомобиль монтировкой в Петербурге
    Эксперт назвал истерикой отмену отсрочек от мобилизации на Украине

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

    Перейти в раздел

    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

    Перейти в раздел

    Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

    Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе. В Германии развалилась правящая коалиция, в Польше начали оправдываться за оскорбления Трампа, а президент Франции вновь вспомнил о давней идее европейской автономии. При этом аналитики не сомневаются в том, что между США и ЕС начнутся как минимум торговые войны. Чем они обернутся для Европы и как все это скажется на балансе сил внутри Старого Света? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............