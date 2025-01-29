Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Володин призвал отправить Байдена на электрический стул
Володин призвал отправить Байдена на электрический стул после слов Карлсона о покушении на Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить Джо Байдена на электрический стул после заявления Такера Карлсона о возможном покушении на президента России Владимира Путина.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к решительным действиям против бывшего президента США Джо Байдена после заявления американского журналиста Такера Карлсона о предполагаемой попытке администрации Байдена убить президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
По словам Володина, такие действия следует расценивать как преступление, он призвал доказать приверженность демократии, отправив Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена «на электрический стул».
Володин также отметил, что Россия серьезно относится к любой угрозе в адрес страны и своего президента. Он подчеркнул, что необходимо принять все меры для защиты страны и президента от подобных вызовов. Володин выразил уверенность в том, что ответ России должен быть жестким и незамедлительным.
Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти обвинения.