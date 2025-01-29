Прокуратура расторгла мошеннический микрозаем участника СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению супруги одного из участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.

Выяснилось, что житель Колпино, в данный момент выполняющий задачи в зоне СВО в составе ВС России, столкнулся с мошенничеством. В его отсутствие на него оформили микрозаем на сумму 90 тыс. рублей.

Проверка прокуратуры показала, что заем был оформлен в январе 2023 года от имени этого военнослужащего. По факту выявленного мошенничества было возбуждено уголовное дело. Лицо, совершившее преступление, было изобличено.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора займа недействительным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, договор был признан недействительным.

На данный момент информация об оформленном микрозайме полностью удалена из кредитной истории военнослужащего, что позволило ему избежать долговых обязательств, возникших в результате мошеннических действий.

В ноябре в Симферополе задержали судимого мужчину, который выдавая себя за участника боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.