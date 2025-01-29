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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    8 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    10 комментариев
    29 января 2025, 14:16 • Новости дня

    Прокуратура расторгла мошеннический микрозаем участника СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель Колпинского района Петербурга, находясь в зоне спецоперации, столкнулся с оформленным на него мошенническим микрозаймом на 90 тыс. рублей, который прокуратура успешно отменила через суд.

    Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению супруги одного из участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.

    Выяснилось, что житель Колпино, в данный момент выполняющий задачи в зоне СВО в составе ВС России, столкнулся с мошенничеством. В его отсутствие на него оформили микрозаем на сумму 90 тыс. рублей.

    Проверка прокуратуры показала, что заем был оформлен в январе 2023 года от имени этого военнослужащего. По факту выявленного мошенничества было возбуждено уголовное дело. Лицо, совершившее преступление, было изобличено.

    Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора займа недействительным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, договор был признан недействительным.

    На данный момент информация об оформленном микрозайме полностью удалена из кредитной истории военнослужащего, что позволило ему избежать долговых обязательств, возникших в результате мошеннических действий.

    В ноябре в Симферополе задержали судимого мужчину, который выдавая себя за участника боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.

    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости/

    Tекст: Александра Юдина

    Посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций в российских СМИ о крушении самолета AZAL, которые были названы дезинформацией и якобы противоречащими Декларации о союзничестве.

    Посол России в Азербайджане Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, передает «Коммерсантъ».

    Причиной стало недовольство публикациями в российских СМИ, которые, по мнению азербайджанской стороны, содержат дезинформацию о крушении самолета AZAL.

    В официальном заявлении МИД Азербайджана отмечается, что такие публикации вызывают недоумение и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

    Представитель МИДа подчеркнул, что предварительные результаты расследования крушения самолета уже известны и от российской стороны ожидаются конкретные действия в связи с трагедией.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций.

    В МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии. Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.

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    28 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море
    Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атомный ледокол «50 лет Победы» продолжает работу на Северном морском пути после инцидента с повреждением обшивки левого борта, угрозы безопасности нет, сообщили в Атомфлоте (предприятие Росатома).

    Ледокол получил повреждение ночью 26 января в Карском море, когда производил околку льда в суровых условиях Арктики, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал, мореходные качества судна не утеряны, угрозы для систем жизнеобеспечения и реакторной установки тоже нет.

    Ледокол «50 лет Победы» является российским атомным ледоколом проекта 10521, который создан на базе проекта «Арктика». Построен он был на Балтийском заводе в Петербурге, а флаг на нем был поднят 23 марта 2007 года. 11 апреля того же года ледокол прибыл в порт приписки Мурманск. Его длина составляет 147,9 м, ширина – 29,9 м, водоизмещение – 23 тыс. тонн, а мощность главной установки достигает 75 тыс. л. с. Судно способно развивать скорость на чистой воде.

    В декабре на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов», который станет частью Северного флота. В октябре на «Адмиралтейских верфях» заложили судно «Иван Фролов», которое станет флагманским научно-экспедиционным кораблем Росгидромета, оснащенным 20 лабораториями и вертолетной площадкой.

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    28 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»

    Власти Дании разрешили Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденный трубопровод

    Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.

    Власти Дании выдали разрешение оператору Nord Stream 2 AG на консервацию поврежденного участка трубопровода. Управление по энергетике Дании подчеркнуло, что разрешение касается работ в Балтийском море, оно выдано 28 января, передает РИА «Новости».

    Планируется, что консервация будет проведена во втором или третьем квартале 2025 года. Ожидается, что на выполнение работ потребуется от двух до трех недель. Речь идет о монтаже специальных заглушек на открытых концах труб, чтобы предотвратить проникновение соленой морской воды внутрь и утечку газа в атмосферу. Перед этим предстоит срезать поврежденные участки на обоих открытых концах трубопровода. После завершения работ трубопроводные концы будут укрыты камнями и бетонными утяжелителями. Такие меры предпринимаются для защиты конструкции от внешних факторов, включая возможное воздействие в результате рыболовной деятельности. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего повреждения инфраструктуры.

    Накануне президент Польши Анджей Дуда предложил демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии, в то время как в экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание, однако эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    28 января 2025, 22:07 • Новости дня
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о получении протокола встречи по транзиту газа с Владимиром Зеленским, которая так и не состоялась. В документе говорилось о поддержке Словакией членства Украины в НАТО, но не было ни слова о газе.

    По словам Фицо, президент Зеленский направил ему протокол планируемой встречи, несмотря на то, что она не состоялась. Переговоры должны были пройти в Давосе во время Всемирного экономического форума. В документе содержались запросы Украины, включая поддержку членства в НАТО, сообщает «Царьград».

    Фицо отметил, что он сам предложил Зеленскому встретиться 21 января, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа. Однако в протоколе, который прислал Зеленский, содержалась лишь просьба поддержать Украину в ее стремлении вступить в НАТО. При этом вопрос транзита газа не был затронут.

    «Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», – заявил Фицо.

    До этого Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году. Также он заявил, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    28 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода

    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода ради выплат кредиторам

    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что продажа трубопровода может стать решением для выплаты долгов мелким кредиторам, а реструктуризация компании будет необходима для крупных инвесторов.

    Это заявление было сделано в ходе судебного процесса в начале января по получению отсрочки на выплату долгов, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному решению суда швейцарского кантона Цуг, основный акционер проекта и крупные финансовые инвесторы поддерживали идею предоставления новой отсрочки оператору. Немедленное банкротство, как отмечается в документе, привело бы к значительному падению стоимости системы трубопроводов и поставило бы мелких кредиторов на грань существования.

    «Банкротство поставит нескольких мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм», – говорится в заявлении Nord Stream 2 AG. Оператор подчеркнул, что отсрочка сверх положенных законом норм могла бы помочь мелким кредиторам выжить, а требования крупных кредиторов могут быть покрыты за счет возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании.

    В результате суд продлил мораторий на банкротство компании до 9 мая 2025 года. Однако Nord Stream 2 AG обязана в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам, в противном случае компания будет признана банкротом.

    Окончательный мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG продлен до 9 мая 2025 года по решению суда кантона Цуг в Швейцарии при условии выплаты долгов мелким кредиторам в течение 60 дней.

    Ранее оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.

    А в ноябре прошлого года финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток – 2». Известно также, что инвестор еще в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.

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    29 января 2025, 01:10 • Новости дня
    Задержанных в Тунисе россиян распределили по разным тюрьмам

    Задержанные в Тунисе россияне оказались в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли

    Tекст: Максим Попов

    Российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

    По словам брата одного из задержанных, изначально всех россиян должны были содержать в тюрьме Морнагия, однако их распределили по разным учреждениям из-за нехватки мест или по другим причинам. Сейчас они находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что с ноября прошлого года его брата несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. Как у него там все устроено и что будет завтра, неизвестно, сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа из 11 россиян отправилась в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи, но перестала выходить на связь в ноябре. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями. Директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что задержанные россияне путешествовали самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров. В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.

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    29 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

    Коментарии (4)
    29 января 2025, 13:31 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
    Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
    @ SyriaAgency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация во главе с Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск для укрепления доверия с новой сирийской администрацией посредством компенсаций и реконструкции, подтверждая приверженность территориальной целостности Сирии.

    В ходе встречи с новой сирийской администрацией обсуждались ключевые вопросы, включая уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Российская сторона подтвердила поддержку позитивных изменений в Сирии и подчеркнула свою роль в восстановлении доверия у сирийского народа через меры компенсации, реконструкции и восстановления, сообщает агентство Sana.

    На переговорах обсуждались механизмы переходного правосудия, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв войны.

    «Наше взаимодействие должно строиться на справедливости, достоинстве и суверенитете», – заявила новая сирийская администрация.

    Администрация также выразила готовность к принципиальному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для будущего Сирии, учитывая прошлые ошибки и уважая волю сирийского народа. Подчеркнуто, что восстановление отношений должно способствовать интересам сирийского народа.

    Накануне сообщалось, что российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    29 января 2025, 09:41 • Новости дня
    Появилось видео крушения F-35 с мощным взрывом на Аляске
    Появилось видео крушения F-35 с мощным взрывом на Аляске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На Аляске произошло крушение американского истребителя F-35, который потерпел аварию на базе ВВС Эйлсон. Пилоту удалось катапультироваться, однако самолет получил значительные повреждения.

    Американские ВВС сообщили о крушении истребителя F-35 на базе ВВС Эйлсон на Аляске, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 28 января, когда самолет потерял управление и рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться и остался невредимым.

    На кадрах видеозаписи, сделанной во время крушения, зафиксировано неконтролируемое падение истребителя.

    В момент столкновения с землей произошел мощный взрыв, наносящий серьезные повреждения самолету. Представитель ВВС подтвердил факт аварии и отметил, что F-35 понес значительные повреждения.

    Истребитель F-35 является одним из самых современных и перспективных в арсенале американских ВВС. Он предназначен для выполнения различных боевых задач и оснащен передовыми технологиями, включая стелс-возможности и высокую маневренность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января в Иране в провинции Хамадан произошла авария военного самолета, оба пилота успели катапультироваться и остались живы.

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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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