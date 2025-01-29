Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.6 комментариев
Песков назвал перевод «Часов Судного дня» отражением напряженности
Песков заявил об отражении напряженности мира в переводе «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»
Перевод «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи» отражает существующую в мире атмосферу напряженности, причиной тому является множество горячих конфликтов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя перевод стрелок «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи», заявил, что это отражает напряженную атмосферу в мире, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что инициатива принадлежит не западным странам, а научным организациям, которые фиксируют уровень глобальных угроз.
« Это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире», – отметил Дмитрий Песков.
Песков выразил мнение, что количество горячих конфликтов в мире достигло критической точки, что только усиливает опасения в глобальном масштабе.
«Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», – добавил представитель Кремля.
Председатель совета по науке и безопасности американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниел Холц сообщил, что ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на одну секунду ближе к «ядерной полуночи».