Раскрыты способы взломов аккаунтов WhatsApp мошенниками

Британская полиция выпустила предупреждение о росте числа атак на аккаунты WhatsApp. Злоумышленники используют уязвимости платформы, чтобы захватить один аккаунт и затем атаковать контакты и группы жертвы. Это касается студентов, работников здравоохранения, религиозных групп и бизнес-организаций.

Схема взлома остается неизменной: мошенники перехватывают одноразовые коды подтверждения, отправляемые WhatsApp при установке на новое устройство. Уязвимости платформы позволяют использовать чужие номера для активации аккаунтов. Это открывает доступ к личным данным жертвы, что делает возможным дальнейшее распространение атак.

Были зафиксированы случаи, когда украденные средства переводились в нигерийскую валюту. Часто мошенники представляются знакомыми, используя фотографии и логотипы организаций для завоевания доверия.

Член комитета Госдумы Антон Немкин призвал к бдительности и предложил рассмотреть переход на более защищенные мессенджеры, такие как «ТамТам» от VK. Эксперт Алексей Трифонов отметил, что постоянные сценарии взломов указывают на слабую защиту WhatsApp, что делает переход на отечественные платформы разумным выбором.