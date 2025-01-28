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Лукашенко разрешил белорусам голосовать на выборах в России
Лукашенко одобрил проект протокола о взаимном участии в выборах граждан Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который позволит белорусским гражданам участвовать в местных выборах на территории России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который предусматривает внесение изменений в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 1998 года, сообщает ТАСС. Этот документ предполагает взаимное право граждан двух стран, постоянно проживающих на территории друг друга, участвовать в местных выборах.
Как подчеркивается в официальном сообщении, до настоящего времени белорусские граждане, проживающие в России, не имели возможности голосовать на местных выборах. Протокол позволит белорусам не только голосовать, но и быть избранными в органы местного самоуправления на территории России.
Это решение стало важным шагом в укреплении интеграции между двумя странами и обеспечении гражданских прав белорусов и россиян за пределами их родных государств. Ожидается, что переговоры по этому протоколу будут начаты в скором времени.