Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
В Подмосковье раскрыли подпольное производство имитации икры
Правоохранители обнаружили подпольное производство в Одинцово, где изготавливали имитацию красной икры в промышленных масштабах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На территории промышленной зоны в Одинцово злоумышленники оборудовали цех с автоматизированной линией для изготовления и расфасовки рыбной продукции, которая продавалась оптовыми партиями в Москве и области, сообщила Волк в своем Telegram-канале.
При осмотре помещения полицейские обнаружили икру лососевых пород, упакованную в 266 банок без маркировки, а также более пяти тонн икры в пластмассовых контейнерах. Также были найдены этикетки несуществующих производителей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Проведенное исследование показало, что часть изъятой продукции является имитацией икры.
Образцы товара направлены на экспертизу для определения их безопасности для здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Ранее коммерческий директор сети рыбных магазинов Алексей Ким рекомендовал покупать красную икру в фирменных магазинах, чтобы уберечься от подделок и обеспечить качество продукта.