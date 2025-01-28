В Подмосковье раскрыли подпольное производство имитации икры

Tекст: Алексей Дегтярев

На территории промышленной зоны в Одинцово злоумышленники оборудовали цех с автоматизированной линией для изготовления и расфасовки рыбной продукции, которая продавалась оптовыми партиями в Москве и области, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

При осмотре помещения полицейские обнаружили икру лососевых пород, упакованную в 266 банок без маркировки, а также более пяти тонн икры в пластмассовых контейнерах. Также были найдены этикетки несуществующих производителей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Проведенное исследование показало, что часть изъятой продукции является имитацией икры.

Образцы товара направлены на экспертизу для определения их безопасности для здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее коммерческий директор сети рыбных магазинов Алексей Ким рекомендовал покупать красную икру в фирменных магазинах, чтобы уберечься от подделок и обеспечить качество продукта.