Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Основателей центра реабилитации осудили за насилие над пациентами
Вынесен приговор руководству реабилитационного центра «Спарта» в Красноярске по делу о жестоких методах лечения наркозависимых, всего в деле значится более 20 пострадавших.
Суд признал их виновными в истязании, незаконном лишении свободы и похищении людей, их приговорили к реальным срокам заключения – от пяти до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, в декабре 2014 года 25-летний житель Красноярска открыл реабилитационный центр «Спарта» в селе Талое и собрал команду из мужчин, не имеющих квалификации в психологии или медицине.
Вместо помощи клиентам предлагались методы, основанные на насилии и унижениях. В течение двух лет сотрудники центра использовали физическое и моральное насилие, лишали пациентов пищи и сна, подвергали их обливанию холодной водой.
Во время судебного разбирательства было установлено, что пострадал 21 человек, среди них была и несовершеннолетняя девушка. Одна из жертв рассказала, что методы «терапии» включали бесконечное написание одного и того же слова без сна и еды. Центр находился в одноэтажном деревянном здании, окруженном забором.
По данным СК, стоимость «реабилитации» варьировалась от 5 до 20 тыс. рублей. Бывшие руководители и сотрудники «Спарты» были задержаны и заключены в СИЗО в конце 2020 года. Среди обвиняемых были Георгий Стариков, Иван Шишлонов и Денис Шнайдер, которые ранее сами были наркозависимыми и участвовали в «реабилитации» пациентов лично.
В 2015 году сотрудник реабилитационного центра для наркозависимых в Омской области избил 43-летнего пациента, в результате чего тот скончался.