Основателей центра реабилитации осудили за насилие над пациентами

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал их виновными в истязании, незаконном лишении свободы и похищении людей, их приговорили к реальным срокам заключения – от пяти до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в декабре 2014 года 25-летний житель Красноярска открыл реабилитационный центр «Спарта» в селе Талое и собрал команду из мужчин, не имеющих квалификации в психологии или медицине.

Вместо помощи клиентам предлагались методы, основанные на насилии и унижениях. В течение двух лет сотрудники центра использовали физическое и моральное насилие, лишали пациентов пищи и сна, подвергали их обливанию холодной водой.

Во время судебного разбирательства было установлено, что пострадал 21 человек, среди них была и несовершеннолетняя девушка. Одна из жертв рассказала, что методы «терапии» включали бесконечное написание одного и того же слова без сна и еды. Центр находился в одноэтажном деревянном здании, окруженном забором.

По данным СК, стоимость «реабилитации» варьировалась от 5 до 20 тыс. рублей. Бывшие руководители и сотрудники «Спарты» были задержаны и заключены в СИЗО в конце 2020 года. Среди обвиняемых были Георгий Стариков, Иван Шишлонов и Денис Шнайдер, которые ранее сами были наркозависимыми и участвовали в «реабилитации» пациентов лично.

В 2015 году сотрудник реабилитационного центра для наркозависимых в Омской области избил 43-летнего пациента, в результате чего тот скончался.