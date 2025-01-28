МВД поддержало запрет распространения вейпов

Tекст: Алексей Дегтярев

Перепелова подчеркнула, что министерство считает необходимым введение данного запрета из-за пагубного влияния вейпов на здоровье молодого поколения, передает ТАСС.

Ведомство готово участвовать в разработке соответствующих законопроектов.

МВД провело анализ нарушений запрета курения табака, в результате которого было выявлено, что общее количество таких нарушений за последние четыре года увеличилось более чем на 20%. Она добавила, что пик числа нарушений, составивший 335 тыс., пришелся на 2024 год.

В пояснительной записке к законопроекту о запрете вейпов содержится предложение запретить не только использование, но и производство, и владение оборудованием для производства никотинового сырья и жидкостей. Это означает, что запрет коснется также безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Напомним, в декабре в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли вейпами.