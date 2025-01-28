Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
МВД поддержало запрет распространения вейпов
Министерство внутренних дел выразило полную поддержку инициативе запрета использования вейпов, заявила инспектор по особым поручениям ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Елена Перепелова.
Перепелова подчеркнула, что министерство считает необходимым введение данного запрета из-за пагубного влияния вейпов на здоровье молодого поколения, передает ТАСС.
Ведомство готово участвовать в разработке соответствующих законопроектов.
МВД провело анализ нарушений запрета курения табака, в результате которого было выявлено, что общее количество таких нарушений за последние четыре года увеличилось более чем на 20%. Она добавила, что пик числа нарушений, составивший 335 тыс., пришелся на 2024 год.
В пояснительной записке к законопроекту о запрете вейпов содержится предложение запретить не только использование, но и производство, и владение оборудованием для производства никотинового сырья и жидкостей. Это означает, что запрет коснется также безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.
Напомним, в декабре в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли вейпами.