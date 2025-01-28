Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» спецназа «Ахмат» уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Курской области. Начальник артиллерии спецназа с позывным Октава подтвердил точное попадание в дом, где располагался пункт управления, передает ТАСС.

Дом, где располагался пункт управления БПЛА, был единственным уцелевшим на улице в населенном пункте области. По словам начальника артиллерии, ранее орудие поражало скопления пехоты, минометы и другие пункты управления БПЛА.

Корреспондент, находившийся на позиции, подтвердил, что по всей улице в домах размещались украинские операторы дронов. Артиллерийские и танковые расчеты спецназа «Ахмат» активно вели по ним огонь, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

Также сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.