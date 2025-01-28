Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.4 комментария
Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА в Курской области
Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Расчет самоходной установки «Акация» спецназа «Ахмат» ликвидировал украинский пункт управления БПЛА в Курской области, расположенный в частном доме на улице одного из населенных пунктов, сообщил начальник артиллерии спецназа «Ахмат» с позывным Октава.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» спецназа «Ахмат» уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Курской области. Начальник артиллерии спецназа с позывным Октава подтвердил точное попадание в дом, где располагался пункт управления, передает ТАСС.
Дом, где располагался пункт управления БПЛА, был единственным уцелевшим на улице в населенном пункте области. По словам начальника артиллерии, ранее орудие поражало скопления пехоты, минометы и другие пункты управления БПЛА.
Корреспондент, находившийся на позиции, подтвердил, что по всей улице в домах размещались украинские операторы дронов. Артиллерийские и танковые расчеты спецназа «Ахмат» активно вели по ним огонь, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.
Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.
Также сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.