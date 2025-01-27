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Политолог: Память о блокаде Ленинграда очерчивает нравственные ориентиры для России
На памятных мероприятиях в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады Владимир Путин не только отдал дань уважения героям прошлого, но и подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге жителей осажденного города. Президент подчеркнул преемственность между героизмом наших предков и нынешних защитников Родины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады.
«Владимир Путин уделяет огромное внимание сохранению исторической памяти россиян. Дата окончания блокады Ленинграда занимает особое место в его сердце. Он сам выходец из Петербурга. Члены его семьи стали невольными участниками этих событий, а родной брат главы государства и вовсе скончался в осажденном городе», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.
«Для президента этот день стал глубоко личным. Мы слышим, с каким почтением он говорит о жертвах блокады, видим его лицо во время памятных мероприятий. Владимир Путин отдает дань уважения героям нашей страны. Он на собственном примере показывает, как нужно относиться к истории своей малой родины, своей страны», – отмечает он.
«И тот трепет, с которым глава государства относится к подвигу советского народа, принципиально важен для нашего общества. Защищая историю Великой Победы, президент бережет прошлое каждого из нас. Рассуждая о Ленинграде, он как бы очерчивает нравственные ориентиры для современной России, что особо важно именно сегодня», – акцентирует собеседник.
«В настоящее время наша страна принимает участие в спецоперации. Люди, отстаивающие интересы Родины, являются прямыми продолжателями дела своих героических предков. И тот факт, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, еще раз подчеркивает эту преемственность», – заключил Шаповалов.
Напомним, 27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На памятные мероприятия прибыл Владимир Путин, который принял участие в возложении цветов на Невском пятачке. Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года.
Глава государства также посетил Пискаревское кладбище, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». Здесь же российский лидер почтил память своего брата Виктора, который умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года.
Позже, выступая на церемонии награждения ветеранов, Владимир Путин подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти людей. Он добавил, что снятие блокады в годы Великой Отечественной стало торжеством жизни и мужества, ключевой вехой на пути к разгрому нацистов. После этого глава государства вручил героям ВОВ медали к 80-летию Победы.