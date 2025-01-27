Политолог: Память о блокаде Ленинграда очерчивает нравственные ориентиры для России

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин уделяет огромное внимание сохранению исторической памяти россиян. Дата окончания блокады Ленинграда занимает особое место в его сердце. Он сам выходец из Петербурга. Члены его семьи стали невольными участниками этих событий, а родной брат главы государства и вовсе скончался в осажденном городе», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

«Для президента этот день стал глубоко личным. Мы слышим, с каким почтением он говорит о жертвах блокады, видим его лицо во время памятных мероприятий. Владимир Путин отдает дань уважения героям нашей страны. Он на собственном примере показывает, как нужно относиться к истории своей малой родины, своей страны», – отмечает он.

«И тот трепет, с которым глава государства относится к подвигу советского народа, принципиально важен для нашего общества. Защищая историю Великой Победы, президент бережет прошлое каждого из нас. Рассуждая о Ленинграде, он как бы очерчивает нравственные ориентиры для современной России, что особо важно именно сегодня», – акцентирует собеседник.

«В настоящее время наша страна принимает участие в спецоперации. Люди, отстаивающие интересы Родины, являются прямыми продолжателями дела своих героических предков. И тот факт, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, еще раз подчеркивает эту преемственность», – заключил Шаповалов.

Напомним, 27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На памятные мероприятия прибыл Владимир Путин, который принял участие в возложении цветов на Невском пятачке. Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года.

Глава государства также посетил Пискаревское кладбище, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». Здесь же российский лидер почтил память своего брата Виктора, который умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Позже, выступая на церемонии награждения ветеранов, Владимир Путин подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти людей. Он добавил, что снятие блокады в годы Великой Отечественной стало торжеством жизни и мужества, ключевой вехой на пути к разгрому нацистов. После этого глава государства вручил героям ВОВ медали к 80-летию Победы.