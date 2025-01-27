Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Путин объяснил значение Года защитника Отечества
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам объяснил смысл объявленного в стране Года защитника Отечества.
Глава государства подчеркнул, что этот год посвящен памяти павших героев Великой Отечественной войны и сегодняшним защитникам, участвующим в специальной военной операции, передает ТАСС.
«В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России Годом защитника Отечества как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России», – сказал глава государства.
Путин отметил, что среди присутствующих на церемонии есть герои специальной военной операции, и предложил приветствовать их аплодисментами, подчеркивая их вклад в безопасность и защиту России.
Напомним, президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.