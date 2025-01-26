Вице-премьер Молдавии предупредил о катастрофе в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии: Через 10-15 дней энергетический кризис в Приднестровье станет катастрофой

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что через 10-15 дней в Приднестровье закончится газ и уголь, что приведет к катастрофической энергетической ситуации. Он подчеркнул необходимость быстрого решения проблемы совместно с международными партнерами, так как запасы энергоресурсов стремительно истощаются.

По словам Серебряна, краткосрочным решением может стать использование угля для производства электроэнергии, однако это лишь временная мера. Основное внимание должно быть уделено поиску новых источников поставок газа. Серебрян отметил, что контакты ведутся с вовлеченными в ситуацию компаниями.

Серебрян добавил: «Ситуация меняется не по дням, а по часам. Мы следим не только за тем, что происходит в Тирасполе, но и за заявлениями в регионе». Экономические агенты уже несут убытки из-за простоя предприятий, и такая ситуация может стать еще более критической.

Напомним, 20 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя оплату. По его словам, предложение о поставках было принято после консультаций с молдавскими руководителями. Сегодня стало известно, что Кишинев заблокировал поставки газа в Приднестровье.