В Москве обновили правила пользования метро

Tекст: Вера Басилая

В новых правилах оговаривается, что велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, теперь необходимо перевозить только в чехлах или упаковках. Запрещается передвигаться по территории станций и подуличных переходах метро на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах, следует из сообщения в Telegram-канале дептранса Москвы.

В ведомстве призвали пассажиров не открывать двери вагонов во время движения и остановок, не препятствовать их открытию и закрытию на станциях, а входить и выходить только после полного открытия дверей.

Особое внимание уделяется заботе о здоровье пассажиров. Ведомство напоминает, что курение, включая использование электронных устройств и устройств для нагревания табака, в метро недопустимо.

Для повышения безопасности и комфорта при поездках с животными, их необходимо перевозить в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключение составляют собаки-проводники на поводке, которые сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров.