Песков: Россия готова к переговорам с США по ядерному разоружению с учетом потенциала союзников

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что такой подход продиктован современными международными реалиями и отвечает интересам народов всех стран, передает ТАСС.

Песков заявил, что Москва заинтересована в скорейшем начале переговоров. «В интересах всего мира, в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс», – сказал он.

Американский президент Дональд Трамп ранее выражал желание начать обсуждение ядерного разоружения с Россией. В ответ на это Песков подчеркнул, что любые переговоры должны учитывать глобальный ядерный баланс, включая потенциалы других ядерных держав.

По мнению Пескова, договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана не по вине России, а вследствие действий США. Он напомнил, что Соединенные Штаты завершили свое участие в значительных соглашениях, что существенно усложняет диалог по этому вопросу.

Ранее экс-глава США Джо Байден заявил о готовности США начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

Постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов заявлял, что в 2025 году на женевских платформах ООН по разоружению ожидается напряженное обсуждение ключевых вопросов, включая ядерное разоружение и предотвращение ядерной войны.

Песков заявлял, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку и вовлеченность ядерных держав в конфликт с Россией.