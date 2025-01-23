Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
Путин призвал создать условия для переезда специалистов из СНГ
Путин: Россия будет поддерживать переезд специалистов из стран СНГ
Россия будет работать над поддержкой переезда необходимых специалистов из стран СНГ, уделяя внимание представителям ключевых этносов РФ, желающим переселиться в страну на постоянное жительство, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать переезд в Россию специалистов из стран СНГ. «Вместе с МВД нельзя забывать и о странах СНГ, особенно когда речь идет о представителях ключевых этносов Российской Федерации, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство, – отметил он. – Мы сейчас будем выстраивать эту работу дополнительно», передает ТАСС.
«Хочу, чтобы и АСИ здесь было рядышком и принимало участие в выработке критериев для тех возможных переселенцев, которые нужны нашей экономике и нашей стране в целом», – уточнил российский лидер.
Ранее Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.