Путин призвал создать условия для переезда специалистов из СНГ

Путин: Россия будет поддерживать переезд специалистов из стран СНГ

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать переезд в Россию специалистов из стран СНГ. «Вместе с МВД нельзя забывать и о странах СНГ, особенно когда речь идет о представителях ключевых этносов Российской Федерации, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство, – отметил он. – Мы сейчас будем выстраивать эту работу дополнительно», передает ТАСС.

«Хочу, чтобы и АСИ здесь было рядышком и принимало участие в выработке критериев для тех возможных переселенцев, которые нужны нашей экономике и нашей стране в целом», – уточнил российский лидер.

Ранее Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.