Песков: Запад должен учитывать последствия действий по активам России

Песков заявил о необходимости учета последствий решений по активам России на Западе

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о судьбе оставшихся в России 6 млрд евро австрийского Райффайзенбанка, сообщает ТАСС.

Песков отметил важность понимания, что «недружественные действия в отношении России не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает».

Также Песков прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России, если не будет достигнута сделка по Украине. Он заявил, что Кремль не видит ничего нового в этих угрозах.

Песков напомнил, что в первую итерацию своего президентства Трамп был американским лидером, который наиболее часто использовал санкционные методы.

Напомним, Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США.

При этом сообщалось, что Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность.