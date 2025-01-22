  • Новость часаРябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»
    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией
    Осужденный за покушение на Прилепина помог предотвратить новый теракт
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 15:28 • Новости дня

    Молдавия отказалась от участия в «Евровидении»

    Молдавия отказалась от участия в «Евровидении-2025»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2025» вследствие экономических трудностей, снижения интереса зрителей и низкого качества представленных песен, заявил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

    Дурнеску сообщил, что основными причинами такого решения стали экономические трудности, снижение интереса аудитории и неудовлетворительное качество песен. Стоимость участия в конкурсе составляет 21 486 евро, и для национального вещателя Moldova 1 это значительные расходы, включающие организацию национального финала, производство шоу и другие затраты, передает РИА «Новости».

    По словам Дурнеску, решение отказаться от участия было принято после консультаций с музыкальными экспертами и жюри национального отбора. «Мы уважаем мнения профессионалов и общественности и понимаем, что должны принимать ответственные решения», – подчеркнул он. Национальное телевидение планирует перераспределить средства, запланированные на конкурс, на другие проекты.

    Национальный отбор в этом году выявил проблемы с качеством выступлений и ухудшение интереса зрителей. Несмотря на то что 12 артистов и групп уже прошли в финальный отбор, телеканал решил пересмотреть критерии и методологию отбора для привлечения более талантливых исполнителей в будущем.

    В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что музыкальный конкурс «Евровидение», который прошел в Швеции, продемонстрировал глобальное навязывание политики десексуализации, он несет угрозу традиционным семейным ценностям.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

    21 января 2025, 22:20 • Новости дня
    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус

    Al Watan: Сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом Тартус

    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    По сообщению газеты Al Watan, новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди отметил, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией работы порта.

    Джуди заявил: «Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства».

    Контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году и рассчитан на 49 лет. Согласно ему, российская сторона должна была управлять портом и инвестировать более 500 млн долларов в его модернизацию. Однако с приходом новой власти контракт был расторгнут.

    Тартус является вторым по величине морским портом в Сирии и местом размещения пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ с 1971 года. Россия продолжает переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране на фоне изменений в политической обстановке, вызванных наступлением вооруженной оппозиции и уходом Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, крупнейшие порты Сирии Латакия и Тартус вновь работают в обычном режиме после временной приостановки, а сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Коментарии (47)
    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (55)
    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    22 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб», оснащенные искусственным интеллектом, направлены в зону СВО на Украине, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили, что эти устройства могут сопровождать цель самостоятельно после ее захвата оператором, что обеспечивает большую эффективность в боевых условиях.

    Разработчик дрона Александр Грязнов подчеркнул, что «Микроб» обладает высокими динамическими характеристиками и может выдерживать большие скорости и перегрузки. Он заявил: «Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала». По данным Министерства обороны, одно подразделение с двумя расчетами, используя 40 дронов, уничтожило техники противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов.

    Грязнов также отметил модульность «Микроба», что позволяет адаптировать его для различных боевых условий. Он пояснил, что в ночное время необходимо использовать тепловизионные устройства, а на разных участках фронта – различные радиочастотные окна. Это требует использования разнообразных приемо-передающих устройств для управления и передачи видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую, а в зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0».

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    22 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО

    Зеленский упрекнул Запад в несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО

    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Зеленский заявил о нечестном отношении западных стран к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину, не принимая ее интересы во внимание, передает ТАСС.

    По его словам, многие обещания о вступлении Украины в НАТО остались пустыми словами. Он отметил, что «это нечестно по отношению к Украине и украинцам», напоминая, что предыдущие украинские власти также обещали членство в альянсе.

    В ходе обсуждения Зеленский также выразил недовольство тем, что США и Германия ранее вели переговоры с Россией о НАТО без участия Украины.

    «Мы независимая страна, а они вдруг договаривались о нас без нас, что несправедливо», – заявил он.

    Зеленский добавил, что многие страны, включая США и Германию, выступали против вступления Украины в альянс, и судьба членства зависит от позиции президента США. Он заявил, что если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, остальные страны также проявят поддержку.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    21 января 2025, 19:54 • Новости дня
    Маск обидно исказил имя Шольца
    Маск обидно исказил имя Шольца
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский миллиардер Илон Маск жестко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его заявление о недопустимости правых позиций в контексте свободы слова в Европе, исказив его имя в язвительном тоне.

    Шольц отметил, что свобода слова на континенте не должна допускать проявления правых позиций, что вызвало негативную реакцию предпринимателя.

    Маск, известный своими провокационными высказываниями, опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором назвал немецкого политика Олафа Шольца «Oaf Schitz». «Oaf» переводится как «олух, тупица». А исковерканная фамилия канцлера Германии созвучна со словом shit, которое по отношению к человеку переводится как «дрянь».

    Ранее Маск опубликовал лозунг, который ранее использовала кандидат на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алиса Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

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    22 января 2025, 08:39 • Новости дня
    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины

    Следствие установило причастность спецслужб в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве

    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе расследования дела о подрыве автомобиля на севере Москвы выяснилось, что в организованную группу, возможно, входили сотрудники спецслужб Украины, что увеличивает число фигурантов.

    В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечеь территористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, у следствия имеются основания полагать, что причастность украинских спецслужб, но все соучастники пока не установлены.

    Серебрякову переквалифицировано обвинение с покушения на убийство на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия. Также он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие продолжает работу над установлением всех участников преступления и выяснением их ролей.

    Ранее замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года, и изменил квалификацию его обвинения.

    Сообщалось, что Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов. Владельцем машины, в которую заложили взрывчатку, является полковник Генштаба России.

    После теракта Серебряков сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России. Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    21 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самое дорогое игристое вино в списке винодельни Korbel Cellars в долине Русской реки – Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД член Российской и Московской ассоциаций сомелье, винный эксперт Элина Денисова.

    На инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural. 

    «Согласно информации, которую публикуют в СМИ, Дональд Трамп уже во второй раз выбирает определенное вино для своей инаугурации – Korbel Cellars Natural Methode Champenoise Russian River Valley, произведенного в США. Однако нет информации о конкретном винтаже (годе урожая) вина, сопровождавшего событие. А это важно для понимания и описания его дегустационных характеристик», – говорит Денисова.

    Если рассматривать саму винодельню, используемые сорта винограда и методы винификации (производства вина), продолжает специалист, известно, что винодельня Korbel Cellars в долине Русской реки в округе Сонома в Калифорнии основана в 1882 году тремя братьями Корбел, иммигрантами из тогдашней Богемии (Чехии), которая, в свою очередь, известна прежде всего своими игристыми винами по «традиционной» («шампанской») технологии. Винодельня культивирует такие международные сорта винограда, как Шардоне, Пино Нуар, Совиньон Блан и Каберне Совиньон. Игристые вина и на сегодняшний день являются главным направлением деятельности винодельни, однако там производятся также и тихие вина. Кроме того, отмечает собеседница, Korbel также производит бренди.

    В 1954-м винодельня была куплена Адольфом Хеком, и к 1984 году она перешла во владение сына Адольфа – Гари. Под управлением Хека годовой объем производства увеличился со 150 000 ящиков до 1,3 миллиона, и к 2011 году Korbel стал 12-м по величине производителем в США. Korbel Champagne Cellars также основали Russian River Brewing Company – предприятие по производству пива, хотя сегодня они больше не владеют ею.

    «Самое дорогое игристое вино в списке этой винодельни, отмеченное многочисленными наградами, и самое популярное в ее линейке – игристое вино Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар, 12–12,5% алкоголя. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков, весьма традиционными для шампанского в его классическом, французском, смысле. Идеальными рекомендуемыми гастрономическими сочетаниями к винам подобного стиля считаются морепродукты – моллюски, крабы, лобстеры. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа», – предполагает сомелье.

    Также эксперт обращает внимание на то, что сын Трампа, Эрик, владеющий винодельней Trump Winery, выпустил специально к знаковому событию своего отца лимитированное игристое вино – Presidential Reserve Inaugural Edition, однако инаугурацию сопровождало вино другой винодельни, а не семейной.

    Русская река (Russian River) в Калифорнии (впадает в Тихий океан неподалеку от Сан-Франциско) получила свое название в XIX веке во время освоения Калифорнии первопроходцами из России. Они обосновали тут крепость, которая ныне носит название Форт-Росс. А реку с индейским названием Ашокауна переименовали в Славянку. После продажи земель американцам река стала называться Русской.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего можно ожидать от нового главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в первый год президентского срока.

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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    21 января 2025, 15:52 • Новости дня
    В Турции при пожаре в отеле погибли 66 человек
    В Турции при пожаре в отеле погибли 66 человек
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек, об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    В результате пожара в отеле Grand Kartal погибли 66 человек, на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев, пояснил министр, передает ТАСС. 51 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что в отеле турецкой провинции Сивас произошел взрыв бытового газа, сообщалось о четырех пострадавших.

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    21 января 2025, 19:45 • Новости дня
    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
    @ Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России впервые успешно применили новый препарат «Утжефра» для лечения рака крови, пациентка не испытала серьезных осложнений, заявили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.

    Женщина 59 лет участвовала в клиническом исследовании и получила препарат в декабре двумя дозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как отметила главный исследователь Ольга Алешина, после введения «Утжефры» у пациентки не возникло серьезных осложнений.

    После недельного наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, согласно протоколу, пациентка была переведена в гематологическое отделение. Далее она находилась под наблюдением в условиях дневного стационара. Алешина подтвердила, что результаты обследования пациентки подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.

    Всего в клиническом исследовании «Утжефры» примут участие 60 пациентов. В течение года после введения лекарства они будут проходить различные медицинские процедуры для контроля состояния основного заболевания и ремиссии.

    В 2023 году врач по интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Погребняков заявлял, что эффективность российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях достигает 90–100%.

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    21 января 2025, 18:15 • Новости дня
    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное

    Хинштейн: От кадров из подвалов в селе Русское Поречное кровь стынет в жилах

    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них – люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным украинским боевикам, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале врио главы региона заявил, что украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал Хинштейн.

    По его словам, в настоящее время ситуация в Русском Поречном не позволяет эвакуировать тела погибших, это будет сделано при первой возможности. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «террористический акт, повлекший смерть».

    «Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание», – заявил Хинштейн. Правительство Курской области окажет помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

    Ранее в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное были обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, которые, как предполагается, были убиты украинскими военными при отступлении. Как считает боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.


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    21 января 2025, 21:52 • Новости дня
    В ООН назвали сумму долга США организации

    Представитель генсека ООН Фархан Хак сообщил о долге США перед ООН в размере 2,8 млрд долларов

    Tекст: Евгения Караваева

    Соединенные Штаты имеют долг перед ООН в размере 2,8 млрд долларов, включая 1,5 млрд в основной бюджет.

    Заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак уточнил, что помимо задолженности в основной бюджет, в общую сумму долга включены также финансовые обязательства по бюджетам на миротворческие миссии и трибуналы. Однако наибольшая часть долга приходится именно на основной бюджет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госдолг ожидается на уровне 52 трлн долларов в 2035 году, что составит 118,5% ВВП, согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США.

    Миллиардер Рэй Далио предупредил Британию о возможном вхождении в «долговую спираль смерти» из-за увеличения расходов на обслуживание долгов и необходимости новых заимствований.

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    22 января 2025, 08:32 • Новости дня
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки

    Стало известно о неудачной эвакуации гарнизона ВСУ из Великой Новоселки

    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, находящегося под давлением российской армии, при этом использовав форсирование рек, чтобы избежать окружения.

    Украинские силы предпринимают попытки эвакуации своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА «Новости». Однако, как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все возможности для безопасного выхода уже упущены. Он подчеркнул, что ситуация для украинских бойцов усложняется российскими атаками.

    Рогов рассказал, что украинские военные, пытаясь вырваться из окружения, вынуждены переходить реки Кашлагач и Мокрые Ялы. В связи с этим он иронично сравнил эвакуацию с «невеселыми стартами», так как бойцов быстро уничтожают. Российские войска, как отмечает Рогов, усиливают давление на украинские позиции в селе.

    За последние сутки российские военные достигли ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части Великой Новоселки. Это село расположено на границе между ДНР и Запорожской областью и играет важную роль в логистике украинских сил. Внутри села располагается значимый командный и логистический пункт украинских военных, что делает его стратегически важным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, где ВСУ использовали мирных жителей как живой щит, а Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в этом населенном пункте.

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