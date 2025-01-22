Молдавия отказалась от участия в «Евровидении-2025»

Tекст: Дарья Григоренко

Дурнеску сообщил, что основными причинами такого решения стали экономические трудности, снижение интереса аудитории и неудовлетворительное качество песен. Стоимость участия в конкурсе составляет 21 486 евро, и для национального вещателя Moldova 1 это значительные расходы, включающие организацию национального финала, производство шоу и другие затраты, передает РИА «Новости».

По словам Дурнеску, решение отказаться от участия было принято после консультаций с музыкальными экспертами и жюри национального отбора. «Мы уважаем мнения профессионалов и общественности и понимаем, что должны принимать ответственные решения», – подчеркнул он. Национальное телевидение планирует перераспределить средства, запланированные на конкурс, на другие проекты.

Национальный отбор в этом году выявил проблемы с качеством выступлений и ухудшение интереса зрителей. Несмотря на то что 12 артистов и групп уже прошли в финальный отбор, телеканал решил пересмотреть критерии и методологию отбора для привлечения более талантливых исполнителей в будущем.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что музыкальный конкурс «Евровидение», который прошел в Швеции, продемонстрировал глобальное навязывание политики десексуализации, он несет угрозу традиционным семейным ценностям.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».