Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе Черного и Азовского морей

Россельхознадзор не выявил загрязнений мазутом в рыбе из Черного и Азовского морей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россельхознадзор не выявил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей, передает ТАСС. Показатели безопасности находятся в пределах допустимых норм, что подтверждено лабораторными исследованиями ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции». Ведомство сообщило, что загрязнений от разлива мазута не обнаружено.

15 января сотрудники азово-черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели отбор проб в регионах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Эти меры направлены на мониторинг загрязнения рыбы мазутом и предупреждение населения о возможных последствиях. Были исследованы различные виды рыбы, включая охлажденный пеленгас, камбалу, ставриду и окуня, а также замороженную тюльку, хамсу и ставриду.

Пробоотбор осуществлялся в ключевых точках, таких как Керчь, Феодосия, Севастополь и Херсонская область. Специалисты также изучили черноморскую хамсу, выброшенную из моря на набережную Андрея Первозванного в Севастополе. Результаты показали, что рыба безопасна для потребления, и загрязнение мазутом не подтверждено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму и Севастополе обнаружили мертвыми 23 дельфина, а Росрыболовство решило не запрещать промысел в Азово-Черноморском бассейне.