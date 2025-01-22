ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня

Tекст: Александра Юдина

Трамп вновь подтвердил свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, передает РБК.

Он отметил, что из этого времени «прошло только полдня», поэтому у него остается еще достаточно времени для реализации своих намерений.

«Мы хотим успеть», – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения текущей ситуации и возможных путей разрешения конфликта.

Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении сделки, остаются вопросы по желанию Путина участвовать в переговорах.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что предпочитает использовать тарифы. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.