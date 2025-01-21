Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.4 комментария
«Ростелеком» переложил вину на подрядчика за утечку данных клиентов
Утечка персональных данных абонентов «Ростелекома» связана с одним из подрядчиков, который обслуживает интернет-ресурсы компании, заявили в провайдере.
Компания ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у подрядчика, обслуживавшего ее интернет-ресурсы, сообщили в «Ростелекоме», передает ТАСС.
Утечка, вероятнее всего, произошла из инфраструктуры этого подрядчика, добавили там.
Ранее профильные ресурсы и Telegram-каналы сообщили о возможной утечке данных у «Ростелекома». По некоторой информации, утечка произошла с базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Эти данные, предположительно датированные сентябрем 2024 года, они включают 154 тыс. уникальных email-адресов и 101 тыс. номеров телефонов.
В ноябре Роскомнадзор сообщал, что с начала 2024 года было выявлено 110 случаев утечки баз данных с более чем 600 млн записей о российских гражданах.