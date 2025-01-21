Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Песков: Подготовка разговора Путина и Трампа еще не началась
Песков: Подготовка телефонного разговора Путина и Трампа пока не началась
Подготовка разговора с президентом США Дональдом Трампом еще не начата, его команда не выходила на контакт с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к телефонному разговору между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не началась, передает ТАСС.
На вопрос о том, вышла ли команда Трампа на контакт с российской стороной для организации беседы, Песков ответил: «Пока нет».
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.
Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.