Продолжился прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

Заявки могут подавать индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения до 6 февраля.

В конкурсе участвуют проекты по 12 направлениям, включая «Единство с судьбой России» и «Мы вместе». В этом году введен специальный блок, где авторы указывают соответствие заявки одной из 17 традиционных ценностей, таких как патриотизм и гуманизм.

«Мы постоянно совершенствуем работу с авторами творческих проектов. Проводим большую образовательную работу. В конце декабря Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок», – сказал гендиректор фонда Роман Карманов.

В помощь заявителям также доступны подкасты и видеокурсы. В предыдущих конкурсах фондом было поддержано 9 тыс. 407 проектов на 36,8 млрд рублей.

Заслуженный артист России Иван Рудин отметил, что с появлением фонда коллективы из малых городов осознали возможность финансирования культурных проектов. Он подчеркнул, что многие проекты начали свое развитие благодаря полученным грантам. Артистка Надежда Бабкина рассказала о проекте «В Россию верим!», реализованном при поддержке фонда.

Президентский фонд культурных инициатив был создан по предложению президента России Владимира Путина в 2021 году.