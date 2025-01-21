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Трамп отсрочил введение новых пошлин против Китая
Трамп дал отсрочку Китаю, Канаде и Мексике по новым импортным пошлинам
Американский президент Дональд Трамп решил не вводить сразу новые пошлины против Китая, Канады и Мексики, чтобы дать шанс на переговоры и возможные уступки в торговых вопросах, пишет японская экономическая газета «Никкэй».
Президент США уклонился от немедленного введения карательных импортных пошлин против Китая, Канады и Мексики, чтобы побудить эти страны к уступкам в торговых вопросах, передает ТАСС.
По информации издания, Трамп вопреки обязательствам, данным во время избирательной кампании, дал отсрочку, распорядившись сначала провести расследование торговой политики этих стран.
Он планирует вести с ними переговоры и в зависимости от их исхода может ввести повышенные пошлины.
Газета указывает, что Трамп, возможно, планирует в первые 100 дней президентства совершить визит в Китай и до этого вести с ним диалог.
Напомним, в ходе первого срока Трамп ввел карательные пошлины против Китая спустя год после вступления в должность и расследования торговых практик Пекина. В частности, Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая в ответ на кражу интеллектуальной собственности. Также Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около 50 млрд долларов.