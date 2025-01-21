Трамп отсрочил введение новых пошлин против Китая

Трамп дал отсрочку Китаю, Канаде и Мексике по новым импортным пошлинам

Tекст: Александра Юдина

Президент США уклонился от немедленного введения карательных импортных пошлин против Китая, Канады и Мексики, чтобы побудить эти страны к уступкам в торговых вопросах, передает ТАСС.

По информации издания, Трамп вопреки обязательствам, данным во время избирательной кампании, дал отсрочку, распорядившись сначала провести расследование торговой политики этих стран.

Он планирует вести с ними переговоры и в зависимости от их исхода может ввести повышенные пошлины.

Газета указывает, что Трамп, возможно, планирует в первые 100 дней президентства совершить визит в Китай и до этого вести с ним диалог.

Напомним, в ходе первого срока Трамп ввел карательные пошлины против Китая спустя год после вступления в должность и расследования торговых практик Пекина. В частности, Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая в ответ на кражу интеллектуальной собственности. Также Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около 50 млрд долларов.