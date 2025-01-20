Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
В Капитолии началась инаугурация Трампа
В Капитолии началась инаугурация Трампа на пост президента США
В Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, трансляцию ведут американские новостные телекомпании.
Мероприятие проходит в ротонде Капитолия, передает РИА «Новости».
Ранее покидающий пост президента США Джо Байден вместе с супругой Джилл приветствовал Дональда Трампа и его жену Меланию у Белого дома перед его инаугурацией. Затем Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая пройдет внутри Капитолия впервые за 40 лет.
Сообщалось, что из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне Трамп решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия, а не на улице перед ним.