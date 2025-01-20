В Капитолии началась инаугурация Трампа

Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

Tекст: Максим Попов

Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.