Экс-премьер Польши не смог попасть к Трампу с помощью Википедии

Экс-премьер Польши Моравецкий пытался доказать личность военным США с помощью страницы в Википедии

Tекст: Елизавета Шишкова

Политик оказался без документов, удостоверяющих личность, и официального приглашения на демонстрацию в спортивной арене Capital One, передает РИА «Новости».

Согласно сообщениям, Моравецкий пытался подтвердить свою личность, показывая на мобильном телефоне свою страницу в Википедии. Один из присутствующих репортеров заметил, что военные, обеспечивающие безопасность мероприятия, спрашивали у Моравецкого о наличии документов и контактов с важными лицами.

Официальные польские СМИ не сообщают, смог ли Моравецкий в конечном итоге попасть на мероприятие. В то время как в соцсетях его шаги подвергаются насмешкам, пользователи сомневаются в эффективности подобного подтверждения личности.

Напомним, Трамп пригласил на инаугурацию в том числе президента Аргентины Хавьера Милея, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.