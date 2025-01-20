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Экс-премьер Польши не смог попасть к Трампу с помощью Википедии
Экс-премьер Польши Моравецкий пытался доказать личность военным США с помощью страницы в Википедии
Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, прибывший в США на инаугурацию Дональда Трампа, пытался подтвердить свою личность с помощью страницы в Википедии, чтобы попасть на мероприятие на арене Capital One.
Политик оказался без документов, удостоверяющих личность, и официального приглашения на демонстрацию в спортивной арене Capital One, передает РИА «Новости».
Согласно сообщениям, Моравецкий пытался подтвердить свою личность, показывая на мобильном телефоне свою страницу в Википедии. Один из присутствующих репортеров заметил, что военные, обеспечивающие безопасность мероприятия, спрашивали у Моравецкого о наличии документов и контактов с важными лицами.
Официальные польские СМИ не сообщают, смог ли Моравецкий в конечном итоге попасть на мероприятие. В то время как в соцсетях его шаги подвергаются насмешкам, пользователи сомневаются в эффективности подобного подтверждения личности.
Напомним, Трамп пригласил на инаугурацию в том числе президента Аргентины Хавьера Милея, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.