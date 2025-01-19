Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.3 комментария
Грузовики с гумпомощью пересекли границу Египта с Газой
Первые грузовики ВПП ООН пересекли границу Египта и Газы после перемирия
Первые грузовики с гуманитарной помощью пересекли египетско-газскую границу, начав поставки в сектор Газа после перемирия, с целью доставки помощи как на север, так и на юг региона.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о пересечении первыми грузовиками с гуманитарной помощью границы между Египтом и сектором Газа, пишет РИА «Новости». Это знаменует начало гуманитарных поставок после заключенного перемирия.
В заявлении ВПП говорится, что организация намерена ежедневно отправлять в сектор Газа не менее 150 грузовиков, если позволят условия. ВПП планирует использовать каждый пункт пересечения границы, включая маршруты из Иордании, Израиля и Египта, для доставки грузов. Таким образом, из Иордании и Израиля грузы будут доставляться на север региона, а из Египта – на юг.
«Первые грузовики ВПП начали пересечение границы из Египта в Газу. ВПП намерена ежедневно отправлять в Газу не менее 150 грузовиков, если позволят условия. ВПП планирует использовать каждый пункт пересечения границы из Иордании, Израиля и Египта для доставки грузов в Газу. Из Иордании и Израиля мы намерены доставить грузы людям на севере, а из Египта – людям на юге Газы», – говорится в официальном заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12.15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.