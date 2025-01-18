Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Разведчики уничтожили группу ВСУ у поселка Глубокое в Харьковской области
Разведывательное подразделение группировки «Север» успешно ликвидировало штурмовую группу ВСУ в окрестностях поселка Глубокое, Харьковская область, с использованием противотанковых мин, сообщает Минобороны.
В ходе операции средства воздушной разведки обнаружили боевиков ВСУ, которые укрылись в подвале дома после высадки с бронемашины, передает ТАСС.
Трое военнослужащих 11-го армейского корпуса, находившихся недалеко от штурмовой группы ВСУ, выждали подходящий момент для атаки.
Один из солдат под прикрытием сослуживцев приблизился к укрытию противника и взорвал боевиков, использовав рюкзак с противотанковыми минами.
Весь процесс ликвидации отслеживался средствами воздушной разведки в режиме реального времени, что позволило зафиксировать уничтожение группы противника численно превосходящей российские силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения успешно взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР, используя штурмовики и дроны для уничтожения вражеских сил.