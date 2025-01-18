Tекст: Александра Юдина

В ходе операции средства воздушной разведки обнаружили боевиков ВСУ, которые укрылись в подвале дома после высадки с бронемашины, передает ТАСС.

Трое военнослужащих 11-го армейского корпуса, находившихся недалеко от штурмовой группы ВСУ, выждали подходящий момент для атаки.

Один из солдат под прикрытием сослуживцев приблизился к укрытию противника и взорвал боевиков, использовав рюкзак с противотанковыми минами.

Весь процесс ликвидации отслеживался средствами воздушной разведки в режиме реального времени, что позволило зафиксировать уничтожение группы противника численно превосходящей российские силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения успешно взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР, используя штурмовики и дроны для уничтожения вражеских сил.