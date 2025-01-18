Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Стало известно о сильных морозах до минус 49 градусов в России
Морозы до минус 49 ожидаются на севере Урала, Поволжья и Сибири
В ближайшие дни в Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и на Таймыре прогнозируются экстремально низкие температуры, которые могут опуститься до минус 49 градусов.
Температура на 4-15 градусов ниже нормы ожидается в трех округах России, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Пермском крае 21 и 22 января температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, достигнув 25-29 градуса ниже нуля.
Экстремальные морозы ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе. С 19 по 22 января температура может опуститься на 5-14 градусов ниже нормы, достигнув 37-44 градуса мороза.
На Таймыре с 18 по 22 января прогнозируется температура на 10-15 градусов ниже нормы, с уровнями в 45-49 градусов ниже нуля. В Эвенкийском районе Красноярского края с 18 по 21 января температура будет ниже нормы на 4-9 градусов, с морозами от 41 до 45 градусов. В Туруханском районе 18 и 19 января температура будет ниже нормы на 7-12 градусов и составит минус 40-42 градуса. Вильфанд отметил, что это «по-настоящему сильные морозы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега и сильный ветер; в Москве на Крещение устанавливать купели разрешено только у берега из-за тонкого льда, вызванного высокими температурами, которые ожидаются в четверг и пятницу и составят до плюс трех градусов по Цельсию; научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе с 13 января ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.