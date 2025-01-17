Суд изъял имущество экс-следователя Тамбиева на 19,5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд постановил изъять в доход государства имущество бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева на общую сумму 19,5 млн рублей, передает ТАСС.

Имущество, подлежащее изъятию, включает мотоцикл Honda, несколько объектов недвижимости в Московской области, а также биткойны на сумму несколько миллионов рублей. Заседание прошло без участия представителей Тамбиева.

Его бывшая подчиненная, Кристина Ляховенко, осуждена на 9 лет за получение взяток и превышение полномочий. Третий обвиняемый, Дмитрий Губин, находится в розыске.

Следствие и прокуратура заявляют, что Тамбиев и его соучастники вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization, чтобы прекратить уголовное преследование и скрыть криптовалюту на 14 млрд рублей

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали изымать более 1 млрд рублей в биткойнах у Тамбиева с его криптокошелька Ledger Nano X.

В октябре Тамбиева приговорили к штрафу в 500 млн рублей и к 16 годам строгого режима.