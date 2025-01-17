Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Суд изъял имущество экс-следователя Тамбиева на 19,5 млн рублей
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял у бывшего следователя Марата Тамбиева имущество на 19,5 млн рублей.
Суд постановил изъять в доход государства имущество бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева на общую сумму 19,5 млн рублей, передает ТАСС.
Имущество, подлежащее изъятию, включает мотоцикл Honda, несколько объектов недвижимости в Московской области, а также биткойны на сумму несколько миллионов рублей. Заседание прошло без участия представителей Тамбиева.
Его бывшая подчиненная, Кристина Ляховенко, осуждена на 9 лет за получение взяток и превышение полномочий. Третий обвиняемый, Дмитрий Губин, находится в розыске.
Следствие и прокуратура заявляют, что Тамбиев и его соучастники вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization, чтобы прекратить уголовное преследование и скрыть криптовалюту на 14 млрд рублей
Ранее сообщалось, что судебные приставы начали изымать более 1 млрд рублей в биткойнах у Тамбиева с его криптокошелька Ledger Nano X.
В октябре Тамбиева приговорили к штрафу в 500 млн рублей и к 16 годам строгого режима.