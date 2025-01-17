В Ереване началась акция протеста против суда над экс-руководством Карабаха

Tекст: Вера Басилая

В Ереване проходит акция протеста против судебного процесса над представителями бывшего военно-политического руководства Нагорно-Карабахской республики (НКР), который начинается сегодня в Баку, передает ТАСС.

Активисты собрались у здания офиса ООН в Ереване, требуя освободить задержанных лидеров Нагорного Карабаха. Они передали обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать давление на азербайджанские власти.

После завершения акции у офиса ООН участники планируют шествие к Министерству иностранных дел Армении. Организаторами выступают несколько общественных организаций, обеспокоенных ситуацией в регионе. Протестующие выражают недовольство тем, что некоторые представители бывшего руководства НКР оказались под стражей и обвинены в создании незаконных вооруженных формирований.

Самвел Шахраманян, возглавлявший НКР, подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Власти Армении заявляют, что Азербайджан удерживает десятки военнопленных и гражданских лиц, среди которых экс-президенты и высокопоставленные чиновники бывшей республики.

Ранее под судом оказались три бывших президента Нагорно-Карабахской республики – Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, а также другие высокопоставленные лица, среди которых экс-глава МИДа Давид Бабаян и бывший госминистр Рубен Варданян.

Против лидеров Нагорного Карабаха выдвинуты обвинения в терроризме, насильственном захвате власти и создании незаконных вооруженных формирований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что суд над лидерами Нагорного Карабаха станет уникальным в мировой юридической практике.