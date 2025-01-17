СК объявил в розыск 589 иностранных наемников ВСУ

СК России объявил в международный розыск 589 наемников из 55 стран, воюющих за ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По данным СК России, в международный розыск объявлены 589 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Всего по уголовному делу проходят 845 человек из 55 стран. Уже расследовано 86 дел, по которым вынесены 49 приговоров, передает ТАСС.

Кроме того, СК России заочно предъявил обвинения бывшему председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилову. Их обвиняют в поддержке решения о проведении операции на юго-востоке Украины против мирного населения.

По информации следоватеоей, Черкасский и Данилов, будучи членами СНБО, поддержали решение, которое привело к ранениям и гибели 20 человек, а также разрушению более 50 объектов гражданской инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках. В настоящее время предпринимаются меры по их розыску и аресту.

Совбез Белоруссии сообщил, что украинские спецслужбы вербовали белорусов через интернет для сбора информации.

Подполье сообщало о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина».

В 2024 году российские суды вынесли заочные приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.