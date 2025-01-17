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    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
    Британия не исключила размещения военных баз на Украине
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    Дуда призвал Зеленского быть сдержаннее в заявлениях
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    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    14 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    5 комментариев
    17 января 2025, 11:33 • Новости дня

    СК объявил в розыск 589 иностранных наемников ВСУ

    СК России объявил в международный розыск 589 наемников из 55 стран, воюющих за ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет объявил в международный розыск 589 иностранных наемников из 55 стран, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в ведомстве.

    По данным СК России, в международный розыск объявлены 589 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Всего по уголовному делу проходят 845 человек из 55 стран. Уже расследовано 86 дел, по которым вынесены 49 приговоров, передает ТАСС.

    Кроме того, СК России заочно предъявил обвинения бывшему председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилову. Их обвиняют в поддержке решения о проведении операции на юго-востоке Украины против мирного населения.

    По информации следоватеоей, Черкасский и Данилов, будучи членами СНБО, поддержали решение, которое привело к ранениям и гибели 20 человек, а также разрушению более 50 объектов гражданской инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках. В настоящее время предпринимаются меры по их розыску и аресту.

    Совбез Белоруссии сообщил, что украинские спецслужбы вербовали белорусов через интернет для сбора информации.

    Подполье сообщало о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина».

    В 2024 году российские суды вынесли заочные приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.

    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 22:23 • Новости дня
    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой

    Российский боец с позывным «Хитман» спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке

    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец с позывным «Хитман» заслонил собой товарищей, остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

    Российский боец с позывным «Хитман» совершил героический поступок во время боев за Авдеевку в 2024 году. Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» рассказал, что «Хитман» остановил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, заслонив собой сослуживцев, когда те спускались в подвал, передает RT.

    «Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», – поделился «Крестик».

    Эвакуировать «Хитмана» удалось спустя несколько дней, и все это время, по словам замкомандира, он сохранял бодрость духа, шутил и подбадривал товарищей.

    Бойцы «Крестика» в Авдеевке сумели отбить важную улицу, по которой шло снабжение ВСУ, несмотря на численное превосходство противника почти в три раза. Российские солдаты также подбили БМП Bradley, пытавшуюся доставить подкрепление.

    «Расстреляли его с трех сторон из гранатометов. У них никто не выжил. После занятия улицы мои ребята еще два дня держали оборону до прихода основных сил», – рассказал «Крестик».

    Ранее заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой и был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    17 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Британия не исключила размещения военных баз на Украине

    Лондон не исключил возможность развертывания военных баз и складов на Украине

    Британия не исключила размещения военных баз на Украине
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

    Британия озвучила возможные планы по размещению военных баз на Украине, что было отражено в новой декларации о столетнем партнерстве двух стран. Этот документ был опубликован после визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.

    В тексте декларации говорится, что Британия и Украина будут совместно определять свои военные потребности и работать над расширением технологических возможностей. Обсуждается создание на территории Украины оборонной инфраструктуры, в том числе военных баз, логистических складов и хранилищ для военного оборудования.

    Участники соглашения подчеркивают, что такие объекты могут существенно укрепить оборонные возможности Украины, обеспечивая поддержку в случае возникновения значительных военных угроз. Кроме того, в декларации отмечено стремление к углублению военного сотрудничества и совместному производству вооружений и технологий.

    До этого издание The Telegraph сообщило, что Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

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    17 января 2025, 08:42 • Новости дня
    Французские военные заявили о «подсветке» самолета Atlantic 2 российским радаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.

    Французский военный самолет Atlantic 2, вылетевший из Бретани, провел около пяти часов в воздушном пространстве над Балтийским морем, передает РИА «Новости». В это время он вел наблюдение за судами у побережья Швеции и стран Балтии. На борту находился журналист France Press.

    По заявлению французских военных, самолет столкнулся с попыткой глушения и был «подсвечен» радиолокационной станцией управления огнем, что они расценили как агрессивное действие. Полковник Гийом Верне, представитель французского генштаба, выразил озабоченность по поводу подобных действий в международных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.

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    16 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников, сообщило министерство обороны.

    Вооруженные силы России применили авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для нанесения ударов по военным объектам Украины. Целями стали инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, а также места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские силы поразили скопления живой силы и техники противника в 152 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три управляемые французские авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции ВСУ потеряли 652 самолета, 283 вертолета, 40 тыс. 575 беспилотников, 590 ЗРК, 20 554 танка и других бронемашин, 1510 машин РСЗО, 20 тыс. 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30 тыс. 352 единицы спецтехники.

    Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному городку и аэродрому в Черниговской области.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    16 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 1,6 тыс. бойцов за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    В зоне действия группировки «Север» в Харьковской области поражена мотопехотная бригада ВСУ, украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, украинская сторона потеряла свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и несколько артиллерийских орудий. Были также уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение шести механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ в Донецкой народной республике. Украинская армия потеряла там за сутки до 260 человек, танк и несколько единиц бронетехники и артиллерии.

    Группировка «Центр» продолжила наступление, уничтожив свыше 580 военнослужащих ВСУ, три танка, в том числе немецкий Leopard, и еще несколько единиц техники.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 85 военнослужащих и несколько единиц техники. Уничтожены также две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 240 человек, танк, БТР Stryker, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Ранее Вооруженные силы России ранее установили контроль над селами Нескучное и Терны в ДНР и освободили населенный пункт Украинка в том же регионе.

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    17 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Небензя: Зеленский изо всех сил пытается доказать способность своего режима воевать
    Небензя: Зеленский изо всех сил пытается доказать способность своего режима воевать
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский пытается доказать способность своего режима воевать, несмотря на провалы на восточном фронте, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что Зеленский всеми силами старается показать своим западным союзникам, что его режим все еще способен вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    При этом политик заметил, что Зеленский, игнорируя провалы на восточном фронте, бросает накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область.

    Постпред России в ООН также указал, что недавно предпринятая украинскими войсками попытка контрнаступления оказалась неудачной.

    По его словам, силы ВСУ были отброшены, понеся серьезные потери в живой силе и технике, предоставленной западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Небензя заявил, что сомневается в способности Киева набрать необходимое количество мобилизованных, даже при снижении возрастного порога до 18 лет, из-за массового отъезда украинцев этой возрастной группы.

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    16 января 2025, 13:41 • Новости дня
    Зеленский назвал восполнение потерь в ВСУ вызовом для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил польским СМИ о сложностях в восполнении потерь в ВСУ, подчеркнув необходимость обучения и вооружения новых солдат.

    Зеленский признал, что восполнение потерь в ВСУ является значительным вызовом для страны, передает ТАСС.

    По его словам, потери среди военных неизбежны, и в таких условиях необходимо обучать новых бойцов и пополнять ряды армии.

    Кроме того, Зеленский отметил, что у некоторых бригад уровень укомплектованности вооружением составляет 60–70%, и не все процессы идут так, как хотелось бы.

    Лидер украинского режима также выделил восток Украины как регион с наиболее сложной ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в последние сутки потеряли более 1,6 тыс. бойцов за сутки. Обстановка для украинских вооруженных сил остается сложной, особенно на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, как отметил бывший президент Петр Порошенко.

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    16 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Telegraph: Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине

    Telegraph: Британия намерена возглавить миротворческую миссию на Украине после конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания планирует возглавить совместную с Францией миротворческую миссию на Украине после завершения конфликта, сообщил высокопоставленный источник газеты Telegraph.

    Источник издания сообщил, что несмотря на обсуждение возможной отправки миротворческих сил, глубокого военного планирования пока не проводилось, передает РИА «Новости».

    «Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине», – цитирует издание слова источника. Лондон, по его мнению, находится в достаточно сильной позиции для руководства миссией.

    Ранее Владимир Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность размещения воинских контингентов на Украине, а также потенциальное расширение этой инициативы с привлечением других стран.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами во время его визита в Киев.

    До этого британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта.

    Эксперт по иностранным делам и безопасности Кристиан Меллинг ранее заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения.

    Между тем европейские государства признали невозможность отправить миротворцев на Украину из-за своей вовлеченности в конфликт через финансовую поддержку.

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    17 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Небензя предсказал крах киевского режима

    Постпред России при ООН заявил о невозможности Киева набрать мобилизованных 18-25 лет

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в способности Киева набрать достаточно мобилизованных, даже снизив возрастной порог до 18 лет, из-за массового отъезда украинцев этой возрастной категории.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти столкнутся с трудностями при наборе мобилизованных даже при снижении возраста призыва с 25 до 18 лет. Как передает РИА «Новости», он подчеркнул, что многие украинцы в этой возрастной группе уже покинули страну.

    На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, Небензя отметил: «Киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане. Не замечая возмущений не желающих отправляться в бессмысленную мясорубку простых украинцев в насильственной мобилизации, они [западные страны] сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет».

    По словам Небензи, западные страны игнорируют мнение экспертов, утверждающих, что многие мужчины в возрасте от 18 до 25 лет уже уехали из Украины. Он подчеркнул, что данная мера не позволит Киеву собрать необходимое количество мобилизованных на фронт, что делает ее неэффективной.

    До этого российский постпред при ООН назвал несерьезными для Москвы сигналы команды Трампа по Украине.

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    17 января 2025, 08:30 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы и технику НАТО в Курскую область

    ВСУ перебросили в Курскую область резервные подразделения и технику НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    В Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак против российской группировки войск «Север», сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».

    По его словам, тактика ВСУ основана на применении всех имеющихся сил и резервов. «Сальза» подчеркнул, что большая часть боевых машин и другой техники, задействованной на участке фронта, представляет собой иностранные образцы, в основном из стран Запада и НАТО. Он добавил, что такая техника использовалась при попытках прорыва на хутор Бердин, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла свыше 210 человек на Курском направлении.

    В силовых структурах сообщили, что командование ВСУ задействовало элитные подразделения, включая силы специальных операций, для штурмов в Курской области.

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    17 января 2025, 07:19 • Новости дня
    ВСУ потеряли штурмовой взвод при попытке отрезать российские войска под Двуречной

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке окружить российские силы у Двуречной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, украинские военные понесли серьезные потери при попытке отрезать российские войска в районе двуреченского плацдарма, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что ВСУ попытались зайти в тыл российским подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная, чтобы изолировать передовые отряды ВС РФ от основных сил.

    Эксперт рассказал, что российское командование своевременно выявило замысел противника и предприняло необходимые меры, чтобы предотвратить его реализацию. В результате план украинских войск не увенчался успехом, и они потеряли хорошо обученный штурмовой взвод.

    Ранее ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника.

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    17 января 2025, 02:16 • Новости дня
    В Раде сравнили харьковские военкоматы с ОПГ

    Депутат Рады Бакумов раскритиковал мобилизацию в Харькове и сравнил военкоматы с ОПГ

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Александр Бакумов осудил действия сотрудников военкоматов в Харькове, сравнив их с организованной преступной группировкой из-за применения насилия и блокировки улиц.

    Бакумов выступил с резкой критикой работы харьковских военкоматов. В своем выступлении он назвал действия сотрудников «тотальной блокировкой улиц» и сравнил их с действиями организованной преступной группировки. «Это какая-то, простите меня, фильтрация населения», – приводит РИА «Новости» слова депутата.

    В качестве примера Бакумов отметил избиения сотрудниками военкомата женщины-адвоката Юлии Палагиной в медицинском учреждении, где она не могла оказать правовую помощь своему клиенту. Он подверг сомнению легитимность таких действий, задаваясь вопросом, почему сотрудники не представляются и почему они действуют в балаклавах.

    Депутат также обратил внимание на особенности мобилизационного процесса в Харькове, заявив, что это негативно сказывается на среднем и малом бизнесе. По его словам, отсутствие надлежащей процедуры брони для работников приводит к тому, что мужчины боятся выходить на работу, что тормозит экономическую активность.

    Бакумов поднял вопрос о «тотальном унижении и неуважении» в городе, интересуясь, почему власти бездействуют в этой ситуации. Он подчеркнул, что в Харькове сложились такие условия, при которых даже простые вещи, вроде ремонта автомобиля, становятся невозможными из-за отсутствия работающих сервисов.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в городе Черновцы на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой. В Днепропетровске мужчина ранил ножом полицейского на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел во время конфликта с сотрудниками военкомата. Житель Сум скончался от черепно-мозговой травмы после избиения в украинском военкомате.


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    16 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Рютте в национализме за слова о русском языке

    Захарова назвала национализмом слова Рютте об изучении русского языка в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала высказывания генсекретаря НАТО Марка Рютте о необходимости изучения русского языка в Европе, сочтя их националистическими и неверными.

    Дипломат резко отозвалась о заявлении генерального секретаря НАТО, охарактеризовав эти слова как националистические, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что данные заявления не только оскорбляют Россию, но и проявляют пренебрежение к Новой Зеландии.

    «Мне просто интересно, Новой Зеландии не обидно, что к ней так пренебрежительно отнеслись?» – указала она.

    Представитель МИД также подчеркнула, что подобные заявления могут быть опасны и основаны на ложных утверждениях о российской экспансии.

    Кроме того, дипломат также обратила внимание на то, что Европа уже находится под значительным влиянием США, подчеркнув наличие американских военных баз и ядерного оружия на территории европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россотрудничество предложило начать генсеку НАТО изучение русского языка с помощью онлайн-курсов или посещения занятий в Русских домах, чтобы лучше понять русскую культуру и историю. Ранее Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

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    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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