Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

Tекст: Максим Попов

В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.