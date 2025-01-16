Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Подполье сообщило о возможном штабе наемников на борту крейсера «Украина»
Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»
В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.
В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.
По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.
Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.
До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.