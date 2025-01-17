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Штурмовые группы ВСУ из бывших заключенных уничтожили в Курской области
Российские военные ликвидировали украинские группы из заключенных в Курской области
В Курской области российские военные ликвидировали штурмовые группы ВСУ, сформированные из бывших заключенных, которые, по словам пленного украинского солдата, были отправлены на фронт без должной поддержки.
Российские военные 14 января вблизи государственной границы уничтожили украинскую группу сил специальных операций, передает ТАСС. Впоследствии противник направил на курское направление отряды из бывших заключенных. Собеседник агентства отметил, что эти штурмовые группы ВСУ были ликвидированы.
Пленный украинский военнослужащий Александр Сычов в интервью рассказал, что их командование отправляет солдат «на мясо», а затем забывает о них. Он заявил, что их группа потеряла четверых убитыми и шесть или семь ранеными, после чего они укрылись в погребе и сообщили о потерях. Однако ответ командования был лишь: «будьте на связи, докладывайте». На следующий день они сдались, чтобы выжить.
Сычов также рассказал, что их транспорт был подбит на пути в Курскую область, и они были вынуждены продолжить движение пешком, несмотря на наличие раненых. Он отметил, что в плену к ним относятся хорошо, им оказали медицинскую помощь и предоставили еду и кров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Александр Шевченко заявил, что украинские дроны «Баба-яга» сбрасывали мины без различия целей, поражая как противника, так и свои войска. Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что военнослужащие ВСУ не пытались вывезти тела погибших сослуживцев после неудачной атаки на хутор Бердин в Курской области.