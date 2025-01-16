Захарова призвала россиян участвовать в поэтическом конкурсе о Бандере

Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»

Военный аналитик Рожин: Стармер спешит закрепить позиции Британии на Украине на фоне скорой инаугурации Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину. Связано это со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: страны – члены ЕС, а также Британия ожидают, что после 20 января начнутся определенные изменения в траектории украинского конфликта. На этом фоне они изучают различные сценарии возможного развития событий и «торопятся закрепить свои позиции».

Яркий тому пример – поездка Кира Стармера в Киев. Как напомнил собеседник, в офисе Владимира Зеленского того подвергали критике за то, что он – в отличие от предшественников на посту премьера Британии – так долго оттягивал свой визит. Рожин не исключает, что речь могла бы идти о еще большей задержке, но события ускорились.

«На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает аналитик. Причем подкрепить этот статус британский политик хочет соглашением о «столетнем партнерстве».

Рожин напомнил, что переговоры Лондона и Киева по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об их начале занимавший на тот момент пост главы МИД Британии Дэвид Кэмерон. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией определенной линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

Сам договор о «столетнем партнерстве» спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится закрепить свои интересы на юридическом уровне, сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации украинской территории. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

«Тем не менее, по всей видимости, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. Зеленский при этом лично заинтересован в договоре о «столетнем партнерстве». «По его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник. Резюмируя, Рожин указал, что на этом фоне России необходимо приложить усилия для скорейшего выполнения поставленных в рамках СВО целей.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. В рамках нового соглашения стороны намерены усилить свое сотрудничество в области обороны.

Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине. Кроме того, Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

Это первая поездка Стармера на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.