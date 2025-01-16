Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
В Госдуму внесли законопроект о выплате остатков маткапитала
Законопроект увеличит выплату остатков маткапитала с десяти до 20 тыс. рублей
Законопроект о выплате неистраченных остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей внесли в Госдуму, что позволит семьям получать большую единовременную выплату.
Документ, разрешающий выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей, внесли на рассмотрение Государственной думы, передает ТАСС.
В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о выплате до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала. Это решение было поддержано во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».
Новый законопроект предлагает увеличение максимальной суммы единовременной выплаты до 20 тыс. рублей. В пояснительной записке указано, что изменения будут внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Это позволит семьям, имеющим детей, получить большие выплаты из оставшихся средств материнского капитала.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 14 января депутаты Госдумы в первом чтении поддержали проект закона, который предполагает продление программы материнского капитала на шесть лет. При этом Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей.