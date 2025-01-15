Госдеп сообщил о гибели троих из семи американских заложников ХАМАС

США сообщили, что четверо из семи удерживаемых ХАМАС американцев остались в живых

Как передает РИА «Новости», официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся семь американцев. Из них, по последним данным, только четверо остаются в живых.

Миллер отметил, что эта информация носит предположительный характер, и точные данные будут озвучены после переговоров с семьями заложников.

Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что ведомство продолжает работать с международными партнерами для обеспечения безопасности оставшихся заложников и возвращения их на родину.

Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.