Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Госдеп сообщил о гибели троих из семи американских заложников ХАМАС
США сообщили, что четверо из семи удерживаемых ХАМАС американцев остались в живых
По данным Госдепартамента США, лишь четверо из семи американских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, остаются в живых, трое погибли.
Как передает РИА «Новости», официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся семь американцев. Из них, по последним данным, только четверо остаются в живых.
Миллер отметил, что эта информация носит предположительный характер, и точные данные будут озвучены после переговоров с семьями заложников.
Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что ведомство продолжает работать с международными партнерами для обеспечения безопасности оставшихся заложников и возвращения их на родину.
Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.