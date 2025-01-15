В Иране предотвратили диверсию на ядерном объекте

Стало известно о предотвращении диверсии на ядерном объекте в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Организации по атомной энергии Ирана обнаружили взрывчатку на платформе, где должна была установиться газовая центрифуга для обогащения урана, сообщает ТАСС. Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к диверсии может быть причастен Израиль.

Зариф отметил, что из-за санкций Иран вынужден обращаться к посредникам, что и привело к выявлению взрывчатки. Он пояснил: «Сионисты долго работали над операцией по массовому взрыву пейджеров в Ливане. Причиной появления взрывчатки стали санкции, которые приходится обходить».

Политик не уточнил, когда именно произошел данный инцидент, однако подчеркнул, что санкции наносят значительный ущерб безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обвинил Израиль в теракте после серии взрывов пейджеров в Ливане, ответственность за которые он возлагает на израильские спецслужбы. Число погибших от этих взрывов достигло 14 человек, что усилило напряженность в регионе. Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и осудить действия Израиля.