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Иран обвинил Израиль в теракте из-за взрывов пейджеров в Ливане
Миссия ООН Ирана назвала взрывы пейджеров в Ливане терактом Израиля
Взрывы пейджеров в Ливане являются террористическим актом Израиля, направленным на эскалацию напряженности в регионе, Иран призывает Совбез ООН положить конец всем актам агрессии и терроризма Израиля и прекратить геноцид против палестинского народа, следует из письма в Совбез ООН постоянного представительства Ирана.
В письме в Совбез ООН Иран называет действия Израиля актом «саботажа и терроризма», а израильский режим – представляющим дальнейшую угрозу региональному миру и безопасности, передает ТАСС.
Тегеран считает, что Израиль несет полную ответственность за совершение преступлений в Ливане, и призывает генерального секретаря ООН и Совета Безопасности безоговорочно осудить террористические действия Израиля, а также нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана и нападения на ливанских гражданских лиц, передает РИА «Новости».
Кроме того, Иран призвал ООН прекратить геноцид палестинского народа и «положить конец всем преступлениям Израиля против Ливана, Сирии и Палестины».
В миссии Ирана в ООН также заявили, что Иран должным образом отреагирует на нападение против своего посла в Ливане, и оставляет за собой право принимать необходимые меры реагирования на «отвратительное преступление».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате новой серии взрывов устройств связи в Ливане увеличилось до 14 человек.
По данным СМИ, там сдетонировали десятки портативных раций.
Напомним, что 17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров. В результате ЧП погибли 12 человек, еще 2,8 тысячи получили ранения. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль.
Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Израиль инициировал операцию с подрывом пейджеров в Ливане с целью ослабить «Хезболлу» на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север.