Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Рогов предупредил о планируемых облавах в Запорожье
Рогов сообщил о готовящихся облавах в Хортицком районе Запорожья
Жителям Запорожья рекомендуется быть осторожными из-за планируемых облав сотрудников территориальных центров комплектации Украины, которые, по сообщениям, будут проводиться в Хортицком районе с использованием микроавтобусов.
Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, предупредил через свой телеграм-канал о планируемых облавах сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) Украины в Запорожье, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в Хортицком районе, в 16-м микрорайоне, готовится операция, и местным жителям стоит быть осторожными.
По словам Рогова, облавы будут проводиться в районе клуба «Славутич» и его окрестностях. Он рассказал, что заметил не менее трех микроавтобусов марки Volkswagen Transporter. В каждом из них, по заявлению Рогова, находятся по три человека: двое сотрудников ТЦК и один полицейский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мобилизованный рецидивист украл 27 тыс. евро из территориального центра комплектования на Украине, Вооруженные силы Украины объявили в розыск более полумиллиона уклонистов, а житель Сум умер после избиения в военкомате.