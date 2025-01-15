Директор театра Вахтангова отметил роль выпускников «Высшей школы управления в сфере культуры»

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок поздравил выпускников «Высшей школы управления в сфере культуры», он отметил их вклад в развитие культурных учреждений.

«Эти люди придумывают новые проекты, создают интересные события, умеют гореть и заряжать других, создавая тем самым культурные блага для зрителей и слушателей», – сказал Крок. Он пожелал новым руководителям успехов в профессиональной сфере.

В январе 2025 года стало известно сразу о нескольких управленческих назначениях в государственных культурных учреждениях. Назначенцы – участники кадровой программы Минкультуры «Высшая школа управления в сфере культуры».

Так, исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначен Дмитрий Сидоров. Он заслуженный работник культуры ЛНР, ранее возглавлял Министерство культуры ЛНР. С 2023 года пост ректора занимала Екатерина Кудрина, которая внесла значительный вклад в укрепление статуса института, сообщается на сайте Министерства культуры.

Инесса Фельдман и Никита Аникин также получили новые назначения. Инесса Фельдман возглавила Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, а Никита Аникин стал директором Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», ранее он занимал должность заместителя гендиректора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России.

Оба руководителя являются выпускниками программы «Высшая школа управления в сфере культуры».