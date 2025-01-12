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Стало известно об отмене физики, биологии и химии в школах Украины
Стало известно об отмене обязательного изучения физики и биологии на Украине
Министерство образования Украины планирует с 2027 года исключить из обязательной программы старшеклассников изучение физики, биологии и химии, оставив украинский язык и литературу, историю Украины и другие дисциплины.
Министерство образования Украины собирается реформировать школьное образование, сообщает ТАСС. Из обязательной программы для старшеклассников будут исключены физика, биология и химия. Обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и предмет «Защита Украины».
Согласно данным украинского издания «Страна», изменения начнут действовать с 2027 года. Помимо упомянутых выше предметов, обязательными перестанут быть зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география. Такой шаг, как ожидается, позволит сфокусировать внимание учащихся на более узкой сфере изучения.
Также планируется ввести разделение учебной программы на три тематических кластера: языковой, общественно-гуманитарный и STEM-кластер, который объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.